Kevin Spacey bricht in TV-Sendung in Tränen aus: "Kein Geld, aber viele, viele Millionen Dollar Schulden"!

Kevin Spacey hat trotz Freispruch vor Gericht schwer mit den Folgen der MeToo-Anklagen zu kämpfen. In einem emotionalen TV-Interview spricht der Schauspieler über seine finanziellen Schwierigkeiten und die bevorstehende Zwangsversteigerung seines Hauses in Baltimore.

In einem Interview fürs britische Fernsehen brach der US-Star nun vor laufender Kamera in Tränen aus. Auf die Frage von Moderator Piers Morgan, wo er aktuell wohne, wurde er in dessen TV-Show "Uncensored" von den Gefühlen übermannt. "Diese Woche wird in meinem Wohnort in Baltimore eine Zwangsvollstreckung durchgeführt", gab Spacey zu verstehen. "Mein Haus wird versteigert." Sein Mobiliar und seinen Besitz müsse er nun einlagern. Wo er künftig wohnen werde, sei noch unklar.