So sah "Let's Dance"-Star Simone Thomalla früher aus: Hättest du sie erkannt?

Simone Thomalla wurde 1965 geboren und wuchs in Potsdam auf, später studierte sie an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" Berlin. Ihren ersten TV-Auftritt hatte sie 1982 im DDR-Film "Abgefunden", es folgten weitere kleinere Rollen in Filmen. Ihren großen Durchbruch hatte Thomalla im Jahr 1993 mit der Rolle als Lehrmädchen Monika Helmholtz in der ZDF-Miniserie "Durchreise – Die Geschichte einer Firma".