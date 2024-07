"Sommerhaus der Stars": Mit diesem heftigen Job verdient Rafi Rachek im wahren Leben sein Geld

Die Dreharbeiten für „Das Sommerhaus der Stars“ sind gerade abgeschlossen, schon sickert der erste Zoff an die Öffentlichkeit. RTL bestätigte nun gegenüber Bild einen Security-Einsatz. Was war da los? Wir haben alle Infos.

Doch Rafi Rachek will mehr als nur im trashiges Entertainment zu liefern. Der "Sommerhaus"-Teilnehmer möchte Leben retten. Aus diesem Grund absolvierte er im Herbst eine dreimonatige Ausbildung zum Rettungssanitäter. "Ich arbeite jetzt als Rettungssanitäter in Duisburg und bin seit Februar bei den Johannitern", berichtete der 34-Jährige kürzlich stolz der Bild. Der Job sei erfüllend, aber auch "körperlich und psychisch" hart. Besonders ein heftiger Einsatz, wird ihm wohl noch lange in Erinnerung bleiben, als er in die Kölner Innenstadt gerufen wurde.