Thomas Seitel – das ist der Mann an Helene Fischers Seite

Seit 2018 sind Thomas Seitel und Helene Fischer ein Paar. Seit 2021 haben sie eine gemeinsame Tochter. Doch wer genau ist der Mann an der Seite der Sängerin?

Thomas Seitel wurde 1985 geboren und ist im südhessischen Eppertshausen aufgewachsen. Früh wurde sein sportliches Talent entdeckt und er wurde Profi-Gerätturner. Er turne auf Bundesliganiveau und konnte den hessischen Landestitel einige Male für sich entscheiden. Später wurde er dann Teil des Zirkusteams „Cirque du Soleil“, mit dem er jahrelang als Akrobat um die Welt tourte. 2017 ist er dann ins Team für Helene Fischers Live-Tour gekommen. In den 2 Jahren auf Tour war er vor allem Luftakrobat, der gemeinsam mit der Sängerin riskante Elemente in bis zu 15 Metern Höhe zeigte. Insgesamt waren es 70 Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

War die Beziehung schon länger geheim? Helene Fischer und Florian Silbereisen. Sie galten über 10 Jahre lang als das deutsche Schlager-Traumpaar schlechthin. Sie sind sympathisch, bodenständig, führen ein öffentliches Leben und sind Familienmenschen. Im Dezember 2018 dann der Schock für viele Fans: Sie geben ihre Trennung bekannt. Gleichzeitig macht Helene Fischer ihre neue Beziehung zu Thomas Seitel öffentlich. Wie lange sie und Florian Silbereisen zu dem Zeitpunkt schon getrennt waren, ist nicht bekannt. Aber es ist durchaus klar, dass sich die Sängerin und der Akrobat schon länger nahe stehen und dass aus dem einst rein professionellem Arbeitsverhältnis eine innige Liebe entstanden ist. In einem „zeit“-Interview erzählte Seitel von dem Moment, in dem er sich verliebt hat. Weil Helene Fischer im rheinhessischen Wöllstein aufgewachsen ist, teilen sie ihren Dialekt. Bei einem hessischen Gespräch auf Tour sei ihm das Herz aufgegangen. Auch er war vor der Beziehung mit Helene vergeben. Er war neun Jahre lang mit Anelia Janeva liiert, am Ende sogar verlobt. Auch sie war Tänzerin in Helene Fischers Tourcrew.

Von wegen still und schüchtern – Thomas Seitel ist kameraerfahren Entgegen der anfänglichen Zwiefel ob der Tänzer Helene Fischer das Wasser reichen kann, zeigt sich, dass Thomas Seitel durchaus schon länger Erfahrung vor der Kameral gesammelt hat. Während seines Sport- und Publizismusstudiums an der Sporthochschule Köln in den 2000ern war er als Student bei RTL tätig. Da stand er unter anderem 2010 selbst als Protagonist vor der Kamera und testete fast food. Außerdem nahm er 2008 bereits an der RTL Show „Guiness World Records“ teil. Dort schaffte er es einen neuen Rekord aufzustellen und sich somit einen Eintrag in dem berühmten Guiness-Buch zu sichern. Er zog sich innerhalb von fünf Minuten 82 Unterhosen übereinander an. Etwas später sammelte Thomas Seitel auch noch Modelerfahrung. 2013 schaffte er es auf das Cover des Männermagazins „mate“.