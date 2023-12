BILDERGALERIE

Macaulay Culkin wurde als Hauptdarsteller in der berühmten und unvergesslichen Serie "Kevin - Allein zu Haus" bekannt. Der freche kleine Kevin gewann die Herzen von Millionen von Zuschauer*innen. Im Alter von 14 Jahren hatte er bereits 50 Millionen Dollar verdient. Nach "My Girl – Meine erste Liebe" (1991) folgten eher weniger erfolgreiche Filme wie "Allein mit Papa & Co" (1994) und "Richie Rich" (1994). Fotoquelle: picture alliance / Mary Evans/AF Archive/20th Centu