Wolfgang Joop wird 80: Kein Bock auf GNTM

Anlässlich seines 80. Geburtstags hat Wolfgang Joop die Gelegenheit genutzt, über sein Leben und Wirken zu reflektieren. "Das Tragische an meinem Beruf ist, dass nach dem großen Applaus immer auch die große Stille droht", sagte er gegenüber "Bild". "Der Beruf ist wie ein Rausch – man will immer mehr." In einem Fall gelingt es Joop offenbar, dem Ruf des Rausches zu widerstehen: Einer Rückkehr zu "Germany's Next Topmodel" erteilt die Mode-Legende eine Absage. Er zu "mittlerweile zu sensibel geworden", um an den "ganz großen Shows" teilzunehmen. "Ich kann den Wirbel um mich herum nicht mehr gut vertragen", räumte Joop ein. "Daran merkt man übrigens auch, dass man älter wird."