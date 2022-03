Eintracht Frankfurt - Betis Sevilla: Wo wird das Europa-League-Spiel übertragen?

Ist Eintracht Frankfurt - Betis Sevilla im Free-TV zu sehen?

Ja. Die RTL-Gruppe zeigt in der Regel pro Spieltag in der Europa League ein Spiel mit deutscher Beteiligung live im Free-TV. Nachdem im Achtelfinal-Hinspiel noch Bayer Leverkusen bei RTL zu sehen war, kommen im Rückspiel die Eintracht-Fans auf ihre Kosten. Anpfiff am Donnerstag, 17. März, ist um 21 Uhr. Die Frankfurter haben nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel in Andalusien haben die Hessen beste Chancen auf das Viertelfinale.