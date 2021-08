"Herr der Ringe"-Serie: Amazon verrät Starttermin

Die wohl teuerste Serie der Filmgeschichte nimmt weiter Gestalt an Die Dreharbeiten zum Amazon-Prime-Original "Der Herr der Ringe" wurden Anfang August offiziell beendet. Was weiß man sonst noch über die Serie?

Genau 20 Jahre ist es her, seit mit "Die Gefährten" der erste von insgesamt drei "Der Herr der Ringe"-Filmen (2001-2003) in die Kinos kam. Drei weitere Produktionen (2012-2014), die auf der ebenfalls von J. R. R. Tolkien verfassten Vorgeschichte "Der Hobbit" basierten, folgten. Im November 2017 kündigte der Streaminganbieter Amazon Prime mit der Original Serie "Der Herr der Ringe" ein weiteres Prequel an. Die Einzelheiten werden seither häppchenweise der Öffentlichkeit präsentiert: Vor wenigen Tagen wurde der offizielle Starttermin der ersten Staffel endlich bekannt gegeben. Doch was ist darüber hinaus bislang über die Serie "Der Herr der Ringe" bekannt? Hier kommen die wichtigsten Fakten.

Wann läuft die "Der Herr der Ringe"-Serie? Die Serie sollte ursprünglich Ende 2021 bei Amazon Prime erscheinen. Pandemie-bedingt verschob sich der Start nun jedoch fast ein ganzes Jahr nach hinten: "Am 2. September 2022 beginnt eine neue Reise", hieß es in einem Post auf dem offiziellen Instagram-Profil der Serie, welcher zudem ein erstes Szenenfoto aus Mittelerde zeigt. Der Streaminganbieter kommentierte darunter: "Ich buche jetzt meinen Höllenflug nach Mittelerde".

Medienberichten zufolge sollen die Folgen daraufhin im wöchentlichen Rhythmus, immer freitags auf Amazon Prime zur Verfügung gestellt werden. Dies deckt sich mit einer Aussage der Seite "Fellowship of Fans" wonach spätestens im Herbst 2022 alle Folgen der ersten Staffel bei Amazon Prime in den USA erschienen sein müssen.

Wie viele Staffeln hat die Serie? Auf die Frage, wie viele Episoden die erste Staffel zählen wird, findet man im Netz unterschiedliche Antworten: Während einige Quellen gerüchtehalber von 20 Folgen sprechen, beruft sich der relativ gut informierte Twitter-Account "Tolkien News" auf die Filmdatenbank "IMDb". Hier sind bislang nur acht Episoden für Staffel eins und eine für die bereits offiziell bestätigte Staffel zwei vermerkt. Ob und wie viele weitere Staffeln darauf folgen werden, ist nicht bekannt. Gerüchten zufolge soll sich die Handlung allerdings über fünf Staffeln erstrecken, von denen jede einen eigenen Zusatztitel tragen soll. Auch die Option eines Spin-offs sei demnach offen.

Im Juni berichtete "Fellowship of Fans" zudem von einer "Making of"-Dokumentation für Staffel eins: Diese soll Blicke hinter die Kulissen, Interviews mit Darstellerinnen und Darstellern sowie einigen Crewmitgliedern enthalten.

Worum geht es in der Serie? Was die Handlung der Serie angeht, gestalten sich die Informationen ebenfalls recht schwammig. Fans, die auf eine Neuerzählung der altbekannten Geschichte rund um den Hobbit Frodo (gespielt von Elijah Wood) hofften, werden aber enttäuscht: Wie die Amazon Studios in einem Tweet bestätigten, spiele die Handlung "tausende von Jahren vor den Ereignissen aus J.R.R. Tolkiens Der Hobbit und Der Herr der Ringe", im sogenannten "Zweiten Zeitalter" von Mittelerde. Die Zuschauer würden in eine Ära zurücktransportiert, "in der große Mächte geschmiedet wurden, Königreiche aufstiegen und fielen, unwahrscheinliche Helden auf die Probe gestellt wurden, Hoffnung sich an die feinsten Fäden klammerte und der großartigste Bösewicht, der je Tolkiens Feder entsprang, drohte, die Welt in Dunkelheit zu hüllen".

Weiter verspricht der Tweet ein "Ensemble bekannter und neuer Charaktere, die sie sich dem lange gefürchteten Erstarken des Bösen in Mittelerde entgegenstellen." Als Handlungsorte werden unter anderem die "düstersten Tiefen des Nebelgebirges", die "majestätischen Wälder der Elben-Hauptstadt Lindon" und das "atemberaubenden Inselkönigreich Númenor" genannt.

Weitere Vermutungen Doch das ist noch nicht alles: Die Fangemeinschaft von "Der Herr der Ringe" ist schon länger dafür bekannt, selbst aus den kleinsten Details große Bedeutungen herauszulesen. So kommt es, dass das eingangs erwähnte erste Szenenbild, welches Amazon Prime auf den verschiedenen Social Media Kanälen der Serie veröffentlicht wurde, schon ausführlich analysiert und interpretiert wurde.

Das Bild soll demnach aus der ersten Folge der Serie stammen, die einen erzählzeitlich früher angesiedelten Prolog erzählt: In eben jenem Prolog werde es, Medienberichten und Fantheorien zufolge, um die beiden leuchtenden Bäume im rechten Bildhintergrund gehen. Dabei handle es sich um Laurelin und Telperion, die von den 14 Valar, gottähnlichen Geistern, geschaffen wurden. Diese Bäume wurden, laut der von Tolkien verfassten Vorgeschichte "Simarillion", von dem Valar Melkor zerstört. Dieser Melkor wiederum war niemand geringeres als der Meister des späteren Bösewichts Sauron. Die übrigen Valar sammelten daraufhin die Überreste der Bäume ein und schufen daraus die Sonne und den Mond sowie drei Juwelen, genannt Simaril.

Diese Hintergrundinformation ist insofern interessant, als dass die Schöpfung der zwei Bäume das Erste Zeitalter von Mittelerde einläutete, was, wie schon angedeutet, für einen längeren Prolog spricht. Dieser spielt vermutlich auf der Insel Valinor, dem Land der Valar, welche in "Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs" als die unsterblichen Lande bekannt ist. Somit dürfte die in Weiß gekleidete Figur im Vordergrund des Bildes ein Elbe, eine Elbin oder ein beziehungsweise eine Valar sein. Bei der Stadt hinten links im Bild dürfte es sich wiederum um Valmar handeln.

Wer spielt in der Serie mit? Ob diese Theorie nun stimmt oder nicht: Es ist ziemlich sicher, dass zumindest einige der aus den vorherigen Filmen bekannten Figuren in der neuen Serien zurückkehren dürften, wenn sie auch von neuen Darstellerinnen und Darstellern verkörpert werden: Die walisische Schauspielerin Morfydd Clark ("Saint Maud") soll eine jüngere Version der Elbenherrin Galadriel spielen. Auch eine Rückkehr des Halbelbs und Herrns von Bruchtal, Elrond, ist offiziell bestätigt. Wer diesen darstellen wird, ist allerdings nicht bekannt.

Insgesamt hat Amazon bislang 39 Darstellerinnen und Darsteller sowie eine Handvoll Rollennamen offiziell bestätigt: Robert Aramayo ("Game of Thrones") soll demnach den Helden Beldor spielen. Sein "Game of Thrones"-Kollege Joseph Mawle verkörpert einen Schurken, der sich wohl Oren nennt. Die Australierin Markella Kavenagh ("The Gloaming") spielt eine neue Figur namens Tyra. Auch der 39-jährige US-Amerikaner Benjamin Walker ("Marvel's Jessica Jones") soll voraussichtlich eine Hauptrolle übernehmen. Um welche es sich dabei handelt, ist nicht bekannt.

Darüber hinaus spielen unter anderem die iranisch-britische Schauspielerin Nazanin Boniadi ("Homeland"), der Puertoricaner Ismael Cruz Cordova ("The Mandalorian") und der Brite Maxim Baldry ("Years And Years") mit. Vom alten "Herr der Ringe"-Cast soll immerhin Peter Tait, der den Uruk Shagrat verkörperte, zurückkehren.

Der Kanadier Dylan Smith ("Maze Runner – Der Auserwählten in der Todeszone") schürte auf Instagram zudem die Hoffnung auf ein Leinwanddebüt von Tom Bombadil, des Herren und Meisters des Alten Waldes, der zwar in den Romanen auftaucht, es bislang allerdings nicht in die Filme geschafft hatte.

Anfang Juli wurden die letzten vier Neuzugänge zum Cast offiziell verkündet: Dabei handelt es sich um den 51-jährigen Briten Charles Edwards ("The Crown") sowie die bislang eher unbekannten Newcomer Will Fletcher, Amelie Child-Villiers und Beau Cassidy. Welche Rolle sie jeweils übernehmen werden, ist nicht bekannt.

Hobbits mit dunkelhäutigen Haarfüßen Die relativ gut informierte Website "TheOneRing" will zudem erfahren haben, dass der britische Komiker Sir Lenny Henry einen Hobbit spielt. Genauer gesagt soll es in der Serie um Ur-Hobbits gehen, wobei klare Unterscheidungen zwischen einzelnen Stämmen der Wander-Hobbits gemacht würden: So sollen erstmals auch Hobbits mit dunkelhäutigen Haarfüßen zu sehen sein. In Tolkiens literarischen Werken wurden diese ebenfalls erwähnt.

Eine Rückkehr des Bösewichts Sauron ist zwar ziemlich sicher, laut "TheOneRing" soll es diese allerdings nicht in der ersten Staffel geben.

Tom Budge ist raus Offiziell bestätigt war anfangs auch der Schauspieler Tom Budge. Laut Insider-Informationen von "TheOneRing" sollte er die Rolle von Celebrimor, dem Ringschmied, der die Zauberringe für Sauron schmiedet, übernehmen. Inzwischen hat sich Amazon Prime jedoch von dem 39-jährigen Australier getrennt. Dies verkündete Budge Mitte März auf Instagram: "Hallo, ihr Lieben. Mit großer Traurigkeit schreibe ich euch, um euch zu erzählen, dass ich Amazons 'Der Herr der Ringe'-Serie verlassen habe. Nach der kürzlich erfolgten Sichtung der ersten Episoden, die im vergangenen Jahr gedreht wurden, hat Amazon entschieden, mit der Figur, die ich spielte, eine andere Richtung einzuschlagen." Weitere Hintergründe wurden nicht bekannt.

Wer steckt hinter der Serie? Als Showrunner verantwortlich zeigen sich Patrick McKay und J. D. Payne ("Stark Trek Beyond"). Die Drehbücher stammen von einem Team von Autorinnen und Autoren, dem unter anderem Bryan Cogman ("Game of Thrones"), Gennifer Hutchison ("Breaking Bad") und Justin Doble ("Stranger Things") angehören.

Wer führt Regie? Für die Regie sind bislang drei Personen verantwortlich: Die ersten beiden Episoden der "Herr der Ringe"-Serie, die angeblich eine in sich abgeschlossene Handlung erzählen sollen, entstanden unter der Regie des spanischen "Jurassic World"-Schöpfers J. A. Bayona. Im März 2021 wurde der britische Filmregisseur Wayne Che Yip ("Doctor Who: Resolution") offiziell im Team begrüßt. Letzter Neuzugang im Mai 2021 war die schwedisch-französische Regisseurin Charlotte Brändström. Die 62-Jährige führte bereits bei über 30 Projekten Regie, darunter das Drama "Julie – Agentin des Königs" (2004) sowie einzelne Episoden der Serien "Outlander" (2017) und "The Witcher" (2019).

Peter Jackson, der in den Filmtrilogien "Der Herr der Ringe" und "Der Hobbit" Regie führte, wird nicht an der Serienproduktion beteiligt sein. Sein Kreativ-Team soll allerdings in "freundlichem Kontakt" zu den Serien-Mitarbeiten stehen.

Was weiß man über die Dreharbeiten? Über die Dreharbeiten im neuseeländischen Auckland, der Filmheimat von "Der Herr der Ringe", ist ansonsten bislang wenig bekannt: Nach einer Corona-bedingten Unterbrechung im vergangenen Jahr gingen die Dreharbeiten zu Staffel eins am 3. August offiziell zu Ende: "Das war's dann wohl", twitterten die Verantwortlichen auf dem offiziellen Kanal. Es folgte eine Reihe von Produktionsfotos sowie ein Dank an alle Beteiligten: "Vielen Dank an unsere fantastische Besetzung und Crew und an Neuseeland für den unglaublichen Ort, den wir unser Zuhause nennen dürfen, während wir das Zweite Zeitalter und Mittelerde zum Leben erwecken." Direkt im Anschluss wird Staffel zwei gedreht. Die entsprechenden Vorbereitungen sollen bereits begonnen haben.

Ob dabei wohl wieder Fake-Crews zum Einsatz kommen werden? Wie "TheOneRing" kürzlich enthüllte sollen diese während den Dreharbeiten zu Staffel eins engagiert worden sein, um neugierige Fans zu verwirren und von den eigentlichen Dreharbeiten wegzulocken.

Unfälle am Set In jüngster Zeit wurde die Produktion zudem von einigen unglücklichen Vorfällen am Set überschattet: Medienberichten zufolge sollen sich mehrere Stuntleute während der Dreharbeiten zur "Der Herr der Ringe"-Serie verletzt haben: Im März hatte sich die neuseeländische Stuntfrau Dayna Grant eine schwere Kopfverletzung mit Gehirnaneurysma und Wirbelsäulenverletzung zugezogen. Der Unfall soll, Medienberichten zufolge, nicht, wie sonst üblich dem Unternehmen "WorkSafe" gemeldet worden sein. Gleiches gilt für einen Arbeitsunfall der australische Stuntfrau Elissa Cadwell im Februar 2020. Darüber hinaus wurde von drei weiteren Set-Verletzungen berichtet. Eine sechste Person soll die Produktion hingegen aus mental-gesundheitlichen Gründen verlassen haben.

In einer offiziellen Erklärung vonseiten Amazon zu den Vorwürfen heißt es: "Die Amazon-Studios nehmen gesundheitliches, körperliches und emotionales Wohlergehen von Cast und Crew extrem ernst. Das Produktionsteam befolgt weiterhin alle verordneten Regeln für Sicherheit und Schutz, die von Worksafe New Zealand und der Regierung vorgegeben werden. Jede Anschuldigung und jeder Bericht, die Sets seien unsicher, sind völlig unzutreffend."

Petition gegen Nacktszenen Für große Aufregung sorgte außerdem ein weiterer Bericht von "TheOneRing.net". Demzufolge suchte Amazon auch Schauspielerinnen und Schauspieler, die bereit seien, Nacktaufnahmen zu drehen. Zudem soll es einen Koordinator für intime Aufnahmen am Set geben. Auf Kampagnenplattform "change.org" wurde deshalb eine Fanpetition gegen Nacktszenen eingereicht. In ihrem Statement berufen sich die Organisatorinnen und Organisatoren auf Tolkiens starken katholischen Glauben. Die Petition wurde von mehr als 50.000 Menschen unterzeichnet.

Inzwischen scheint es allerdings Entwarnung zu geben: Wie "TheOneRing" erfahren haben will, soll es sich bei den Szenen keinesfalls um sexuelle Nacktheit handeln. Stattdessen würden in KZ-ähnlichen Szenen Elben von dunklen Mächten gepeinigt und korrumpiert.

Wie viel kostet die Produktion? Schon jetzt liegt die Vermutung nahe, dass "Der Herr der Ringe" die wohl teuerste Serienproduktion der bisherigen Filmgeschichte wird. Allein die erste Staffel soll, laut einem Artikel des US-amerikanischen Branchenblatts "Deadline", 465 Millionen US-Dollar kosten. Die Kosten für die Lizenzrechte sollen sich auf 250 Millionen Dollar belaufen. Zum Vergleich: Die teuerste sechste Staffel der Erfolgsserie "Game of Thrones" kostete gerade einmal 100 Millionen US-Dollar. Insgesamt wird das Budget, welches für "Der Herr der Ringe" abgerufen werden könnte, auf mehr als eine Milliarde US-Dollar geschätzt.

Der Schauspieler Benjamin Walker begründete hohes Budget in einem Interview mit dem US-Magazin "Collider" so: "Es gibt viele Gespräche über das Geld, aber ich hab irgendwie das Gefühl, dass es nötig ist, um (Der Herr der Ringe) umzusetzen. Es ist so, als ob du jemanden findest, in den du verliebst bist und einen Ring kaufen möchtest, du wirst das Beste geben, um zu zeigen, dass du wirklich (mit Leib und Seele) dabei bist".

Jüngsten Berichten zufolge sollen sich die Lizenzrechte auch auf Passagen aus den Werken "Das Silmarillion" und "Nachrichten aus Mittelerde" erstrecken. Bislang wurden diese für keinen Film hergegeben. Überhaupt seien die Tolkien-Erben mit den bisherigen Ergebnissen der Serienproduktion sehr zufrieden, berichtet "TheOneRing".