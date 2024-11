„Squid Game“: So geht es mit der erfolgreichsten Netflix-Serie weiter!

Als Netflix am 17. September 2021 eine südkoreanische Serie namens „Squid Game“ veröffentlichte, dürften die Erwartungen nicht besonders hoch gewesen sein. Immerhin hatten schon verschiedene Medienunternehmen das von Hwang Dong-hyuk entwickelte Format abgelehnt. Doch die Drama-Serie um Seong Gi-hun, der durch die Teilnahme an tödlichen Spielen seine Schulden tilgen will, fesselte Zuschauer auf der ganzen Welt so sehr, dass „Squid Game“ zu einem der global am meisten gestreamten Netflix-Formate avancierte. Für Fans der Serie gibt es jetzt gute Nachrichten.