Arabella Kiesbauer fängt als Moderatorin bei "Bares für Rares" an!

Ab Herbst

Arabella Kiesbauer wird neue Moderatorin bei "Bares für Rares"

09.08.2025, 13.32 Uhr
Arabella Kiesbauer übernimmt die Moderation des Kultformats "Bares für Rares Österreich". Ab Herbst wird sie Verkaufswillige durch die Show führen!
Arabella Kiesbauer
Arabella Kiesbauer ist die neue Moderatorin von "Bares für Rares Österreich".  Fotoquelle: IMAGO / SKATA

In der deutschen Variante ist Kult-Moderator Horst Lichter seit vielen Jahren nicht mehr wegzudenken – und jetzt hat die österreichische Ausgabe ein neues Pendant: Arabella Kiesbauer ist die neue Moderatorin von "Bares für Rares". Das hat die 56-Jährige am Mittwoch bekannt gegeben.

Demnach soll Arabella Kiesbauer ab Herbst durch "Bares für Rares Österreich" führen und Verkaufswillige auf ihrem Weg bis in den legendären Händlerraum begleiten. "Ich freue mich riesig darauf", erklärt die Moderatorin in ihrem Instagram-Post und fügt an: "Ich liebe Geschichten, die das Leben schreibt und jede Rarität bringt ihre ganz eigene mit. Ob Erbstück, Dachbodenfund oder Sammlerstück: Vielleicht steckt mehr dahinter, als ihr denkt!"

"Bares für Rares Österreich": Arabella Kiesbauer folgt auf Roland Gruschka

Arabella Kiesbauer folgt als Moderatorin auf Roland Gruschka und zuletzt Willi Gabalier. Neu wird dann auch der Sendeplatz sein. Denn wie bereits länger bekannt war, wechselt "Bares für Rares Österreich" zur neuen Staffel von ServusTV zu Puls 4 und Joyn. Laut Ankündigung des Senders beginnt die Produktion der siebten Staffel im September, Interessierte können sich bis 31. August bewerben. Wann die ersten Folgen ausgestrahlt werden, ist allerdings noch nicht bekannt.

Arabella Kiesbauer wurde in den 1990er Jahren durch ihre ProSieben-Talkshow "Arabella" berühmt. Seit 2014 moderiert sie die österreichische Variante der beliebten RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" beim Sender ATV. Im Frühjahr 2025 übernahm sie die Moderation der RTLZWEI-Realityshow "Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand" als Nachfolgerin von Cathy Hummels. Jetzt wird sie mit "Bares für Rares" auch noch durch ein echtes Kultformat führen.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
