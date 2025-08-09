Home News TV-News

"Monsieur Pierre geht online": Kritik zur ARD-Komödie mit Pierre Richard

"Monsieur Pierre geht online"

Wenn ein Rentner online geht – Lachen garantiert!

09.08.2025, 06.50 Uhr
von Jan Treber
Monsieur Pierre entdeckt das Internet und sorgt mit einer charmanten Verwechslungskomödie für Lacher. Pierre Richard glänzt in dieser romantischen Komödie von 2017.
Monsieur Pierre geht online
"Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh" ist gut gealtert: Pierre Richard überzeugt auf ganzer Linie. Als Grandseigneur in romantischer Winterblüte bildet er den Kern einer grandiosen Ensemble-Komödie.  Fotoquelle: ARD Degeto/Neue Visionen Film/ 2016 TOM TRAMBOW
Monsieur Pierre geht online
Pierre (Pierre Richard, links) nimmt über Online-Datingportale Kontakt mit jungen Damen auf - unter Namen und Konterfei seines Computerlehrers Alex (Yaniss Lespert).  Fotoquelle: ARD Degeto/Neue Visionen Film/ 2016 TOM TRAMBOW,
Monsieur Pierre geht online
Mit einem Batzen Geld überredet Pierre (Pierre Richard, links) den strauchelnden Schriftsteller Alex (Yaniss Lespert), sich für ihn mit Flora zu treffen.  Fotoquelle: ARD Degeto/Neue Visionen Film/ 2016 TOM TRAMBOW
Monsieur Pierre geht online
Beim Stelldichein mit Flora (Fanny Valette) hält Alex (Yaniss Lespert) mit Gewissensbissen ein Foto seiner angeblich toten Freundin in der Hand - eine Fälschung von Pierre, ausgeschnitten aus einer Online-Werbung.  Fotoquelle: ARD Degeto/Neue Visionen Film/ 2016 TOM TRAMBOW
Monsieur Pierre geht online
Flora (Fanny Valette) ist in Alex (Yaniss Lespert) verliebt, muss aber tapfer sein.  Fotoquelle: ARD Degeto/Neue Visionen Film/ 2016 TOM TRAMBOW
Monsieur Pierre geht online
In welcher Beziehung stehen Pierre (Pierre Richard) und Flora (Fanny Valette, rechts) zueinander? Pierres Tochter Sylvie (Stéphane Bissot, links) und ihre Tochter Juliette (Stéphanie Grayencourt) meinen es zu wissen und sind entsetzt.  Fotoquelle: ARD Degeto/Neue Visionen Film/ 2016 TOM TRAMBOW
Monsieur Pierre geht online
Tochter Sylvie (Stéphane Bissot, links) und Enkelin Juliette (Stéphanie Crayencour) wundern sich sehr über Pierres Verhalten.  Fotoquelle: ARD Degeto/Neue Visionen Film/ 2016 TOM TRAMBOW

Die Komödie "Monsieur Pierre geht online" (2017), die das Erste nun zu später Stunde wiederholt, beweist, wie grandios Situationskomik mit den richtigen Schauspielern und einem einfallsreichen Drehbuch sein kann. Beim ersten Date in einer Brüsseler Weinstube verbeugt sich Flora (Fanny Valette) mit gefalteten Händen vor Alex (Yaniss Lespert), spricht eine chinesische Begrüßung und beschenkt ihn mit einem chinesischen Buch. Eher betroffen als gerührt nimmt Alex ihre Huldigungen entgegen. Seine Gefühle sind zwiespältig. Einerseits ist er angetan von Flora. Andererseits hält sie ihn für jemanden, der er gar nicht ist – einen Experten für chinesische Kultur, der seine Freundin bei einem Autounfall verloren hat.

ARD
Monsieur Pierre geht online
Komödie • 11.08.2025 • 00:05 Uhr

Seine Lage verdankt Alex dem rüstigen Rentner Pierre (Pierre Richard). Am Tisch hinter Flora sitzend, mit Blickkontakt zu Alex, lächelt und nickt er wohlgefällig zu seinem Werk – zu dem, was er über ein Online-Portal so eingefädelt hat. Dabei handelt Pierre keineswegs uneigennützig, sondern will selbst bei Flora landen ...

Wenn Rentner das Internet entdecken ...

Anfangs ist Alex bloß Pierres Computerlehrer. Pierres Tochter Sylvie (Stéphane Brissot) hat den erfolglosen Schriftsteller dafür angeheuert. Wohl um ihren Vater besser überwachen zu können, der nur den Erinnerungen an seine verstorbene Frau nachhängt und zunehmend verwahrlost. Bei einer der Computerstunden sieht sich Pierre plötzlich per Skype seiner Tochter gegenüber, die ihn bittet, doch mal einen anderen Pullover anzuziehen! Sie kommuniziert vom Büro aus, und als eine Kollegin mit einer dringenden Angelegenheit kommt, muss sie abbrechen. Staunend blickt er auf das erstarrte Bild seiner Tochter auf dem Monitor. "Ähm, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass wir unbemerkt anhören können, was die besprechen?", fragt Pierre. Alex lacht. "Nein, leider nicht."

Derzeit beliebt:
>>"Nächte vor Hochzeiten": Das ARD-Liebesdrama mit Seyneb Saleh
>>"Apollo 1 - Die wahre Geschichte": Die ARTE-Doku über die tragische Geschichte
>>Kehrt Julia Roberts zurück? Fortsetzung der Kult-Komödie "Die Hochzeit meines besten Freundes" geplant
>>Drew Barrymore: Ihr Unfall, der ihr bis heute Sorgen bereitet

Fasziniert von der Technologie, fängt Pierre damit an, allein im Internet zu surfen, und wird fündig. Nicht bei zweifelhafter Werbung, aber bei Datingportalen. Er findet Gefallen daran, romantische Mitteilungen an junge Frauen zu schreiben, die aussehen wie seine Frau vor 40 Jahren. Wäre da nur nicht sein eigenes fortgeschrittenes Alter von über 80. Kurzerhand benutzt er für sein Profil ein Foto von Alex sowie dessen Geburtsdaten und erfindet für ihn eine aufregende Sinologen-Vita.

Bei Flora kommt Pierres Schreibstil so gut an, dass sie sich unbedingt mit ihm treffen will. Pierre kauft sich den klammen Alex als seinen Vertreter in der Brüsseler Weinstube ein. Aus Geldnot nimmt er an, hat aber Gewissensbisse: Schließlich ist er heimlich mit Pierres Enkelin Juliette (Stéphanie Grayencour) zusammen. Als Pierre Flora nach Paris lockt und Sylvie von deren Rolle in Pierres Leben Wind bekommt, treiben die haarsträubenden Verwicklungen und Missverständnisse weiteren Höhepunkten zu.

Ein Grandseigneur in der Winterblüte

Fern allen Slapsticks, aber vielleicht besser aussehend denn je, gibt Pierre Richard den charmanten Grandseigneur in der Winterblüte. Doch der legendäre Komiker glänzt weniger als Star denn als Zentrum eines hervorragenden Ensembles. Und Filmemacher Stéphane Robelin zieht eine überraschende, aber niemals abgehobene Idee nach der anderen aus dem Ärmel, um die Situationen zuzuspitzen, ohne je an Empathie, Sensibilität und Respekt für seine Figuren einzubüßen. Für den Zuschauer wird "Monsieur Pierre geht online" zum Rendezvous mit einem Vergnügen.

Zuletzt trat Pierre Richard, erneut in der Rolle des Pierre, in der französischen Komödie "Fêlés" auf, die 2024 startete. Der Star aus "Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh" (1972) vollendet am 16. August sein 91. Lebenjahr.

Monsieur Pierre geht online – So. 10.08. – ARD: 00.05 Uhr

Herausforderung Wohnungssuche: Wie weit geht Nina Maler für einen Mietvertrag?
In der ZDF-Komödie "Die Kinderschwindlerin" griff Nina Maler zu verzweifelten Maßnahmen, um eine bezahlbare Wohnung zu finden. Ein humorvoller Blick auf den Wohnungsmarkt und gesellschaftliche Erwartungen.
"Die Kinderschwindlerin"
"Die Kinderschwindlerin"

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Alle Infos zur „Großen Maus-Show“ mit Florian Silbereisen
Schlagerstar moderiert
Florian Silbereisen und Ester Sedlaczek stehen gemeinsam auf der Bühne.
Daniel Küblböcks letzte Tage im Fokus: ARD-Doku enthüllt neue Details
Tragischer Tod
Daniel Küblböck
Fans jubeln: Hubert ohne Staller mit neuen Folgen zurück!
Kultserie kehrt zurück
Hubert ohne Staller
Assads Fall: Reporter Tadmory zurück in Syrien
"Panorama: Zeit zu gehen? – Deutschland, Syrien und Ich"
Deadly Blast Kills At Least 20 At Church In Damascus
Helge Schneider jammert: "Unverschämtheit gegenüber älteren Menschen"
Gesellschaftskritik
Helge Schneider
ARD-Kinderprogramm geprägt: "Hase Cäsar"-Produzent Wolfgang Buresch ist tot
Kinderfernsehen
Wolfgang Buresch
Iris Berben in ihrer bewegendsten Rolle: "Hanne" läuft anlässlich ihres 75. Geburtstag
"Hanne"
Hanne
Elisabeth Lanz: Die Schlange und das Drama am Set!
Tiererlebnis
Als "Tierärztin Dr. Mertens" hat Elisabeth Lanz regelmäßig mit etwas eigenwilligen tierischen Co-Stars zu tun.
Mann und Baby tot: So beginnt die neue Staffel von "Tierärztin Dr. Mertens"
"Tierärztin Dr. Mertens: Alles auf Anfang"
Tierärztin Dr. Mertens: Alles auf Anfang
Elf Jahre Rauchen: Der Kampf der Reporterin Sophie Labitzke gegen die Sucht
"Y-History: Warum kein Rauchverbot?"
Y-History: Warum kein Rauchverbot?
Grüner Daumen hoch: CO2-Reduktion als Geschäftsmodell
"plan b: Die Klimaretter"
plan b: Die Klimaretter
Revolution im Journalismus: Comics als Aufklärung
"Comic-Journalismus. Wirklichkeit als Kunstform"
Comic-Journalismus. Wirklichkeit als Kunstform
Tod eines Verbindungsstudenten: Ein Krimi mit Tiefgang
"Theresa Wolff – Der schönste Tag"
"Theresa Wolff - Der schönste Tag"
Matthias Schweighöfer privat: Das ist seine Patchwork-Familie
Schweighöfers Liebesleben
Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee sind gemeinsam in "Bricks" bei Netflix zu sehen.
Verliebt wie am ersten Tag: Der Mann an Tanja Wedhorns Seite
Romantische Partnerschaft
Auf Rügen ist Tanja Wedhorn als Inselärztin im Einsatz. Im echte Leben wohnt die Schauspielerin in Berlin mit ihrer Familie.
Barbara Schöneberger: Glamour auf der Bühne, Privatsphäre daheim
Private Details
Barbara Schöneberger
Rückzugsort des Schlagerstars: So wohnt Anna-Carina Woitschack
Schlagerstar privat
Anna-Carina Woitschack verrät, wo ihr Rückzugsort ist.
Andrea Berg privat: So wichtig ist Ehemann Uli auf ihrer Tour
Schlagerstar gibt privaten Einblick
Andrea Berg ist aktuell auf großer Konzerttour. Immer an ihrer Seite ist Ehemann Ulrich Ferber. Die Schlagersängerin hat nun Einblicke gegeben, was dem Paar dabei wichtig ist und wie ihr Tour-Leben aussieht.
Stars in Finanznöten: Die überraschenden Schuldenfälle der Prominenz
Prominente Pleiten
2009 war Katy Karrenbauer über einen Millionenbetrag verschuldet.
Die Zukunft der RTL-Castingshows aus: DSDS-Comeback mit frischem Konzept
DSDS-Pause bis 2026
Das Logo der Castingshow "DSDS" auf einem Bildschirm.
Aberglaube im Schlager: Die unglaublichen Rituale der Schlagerstars!
Von Alkohol über Küssen zu Schlafrituale
Von Helene Fischer über Stefan Mroos: manche Schlagerstars haben sich interessante Verhaltensweisen angewöhnt, die ihnen Glück bringen sollen.
Diese Schlager brechen alle Rekorde auf Spotify!
Spotify-Bestwerte
Das Duett "Regenbogenfarben" von Kerstin Ott (links) und Helene Fischer (rechts) verzeichnet bei Spotify insgesamt 86,1 Mio. Aufrufe.
Wenn die Lichter ausgehen: Wien von seiner anderen Seite
"Megacitys – Wenn es Nacht wird in Wien"
Megacitys - Wenn es Nacht wird in Wien
Das Leben von Lorenz Büffel auf Mallorca: Zwischen Party und Familienleben
Emotionale Doku
"Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer"
Fluch der Karibik: Jack Sparrows Abenteuer auf RTL
"Pirates of the Caribbean: Salazars Rache"
"Pirates of the Caribbean: Salazars Rache"
Herausforderung Wohnungssuche: Wie weit geht Nina Maler für einen Mietvertrag?
"Die Kinderschwindlerin"
"Die Kinderschwindlerin"
Hendrik Duryn als "Der Lehrer": Sechs neue Folgen angekündigt!
Serien-Fortsetzung
Schauspieler Hendrik Duryn steht in der Rolle des Stefan Vollmer in einem Klassenzimmer vor der Tafel.
"Tatort"-Aus mit Knall: Wolfram Koch mit deutlicher Kritik am HR
Wehmütiger Abschied
Wolfram Koch
Eddie Murphys ungebrochener Humor und sein Oscar-Traum
Oscar-Wunsch
Eddie Murphy
Jeannine Michaelsen über ihre Jugend in den 90ern: "Jetzt packe ich mir das Leben"
Nostalgie
Red Carpet Arrivals - German Television Award In Cologne