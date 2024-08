"Are You The One?": Kandidatin lüftet Geheimnis - Beziehung vor der Show?

Es ist ein kleiner Skandal, der in der RTL Plus-Show „Are You The One?“ für Aufmerksamkeit sorgt. Offenbar befanden sich zwei Singles vor ihrer Teilnahme bei der Sendung bereits in einer intensiven Kennenlern-Phase...

Nadja Großmann und Nikola Glumac bandelten direkt am ersten Abend miteinander an. Doch schon am nächsten Tag pochte der Tattoo-Fan auf seine Freiheit, wollte noch weitere Frauen kennenlernen. Mit der österreichischen Influencerin Tara Tabitha funkte es schnell, allerdings fand Nikola seinen Weg auch immer wieder zurück zu Nadja. Damit ist nun wohl endgültig Schluss. Denn Nadja setzte dem 28-Jährigen die Pistole auf die Brust: „Ich kann das hier alles nicht mehr. Und ich will mir das auch nicht mehr anschauen!“

Nadja und Nikola kannten sich bereits vor der Show Nikola dagegen verwies stets auf seinen Single-Status. Im Gespräch mit Gabby ließ Nadja dann schließlich die Bombe platzen: „Wir hatten was, bevor wir hergekommen sind. Seine Sachen sind alle bei mir.“ Da staunte nicht nur Gabby. Auch Nadjas Flirtpartner Lars verstand: „Jetzt wird einiges klar.“ Wütend verzog sich Nadja daraufhin ins Schlafzimmer, wo Nikola noch einmal das Gespräch mit ihr suchte. Keine gute Idee.

Der Streit eskaliert Die Situation eskalierte und bald schrien sich die beiden Reality-TV-Stars nur noch an. Die anderen Kandidaten gingen dazwischen. Klären wollte man das Ganze am nächsten Morgen. Antonino spielte den Mentor: „Versucht mal, aus der ‚Ich-Perspektive‘ zu sprechen“, empfahl er seinen Schützlingen, die dem jeweils anderen dann doch schnell wieder Vorwürfe machten. „Ich bin Single“, betonte Nikola und genau das hätte er Nadja vor der Show auch kommuniziert. Die Münchenerin behauptet das Gegenteil. Für sie war die Zeit mit Nikola vor der Show mehr als nur Sex. Fest steht: Die Situation zwischen den beiden bleibt verfahren.

Ein heimliches Paar? „Ein heimliches Paar in einer Dating-Show, das kenne ich doch irgendwo her“, feixte „AYTO“-Moderatorin Sophia Thomalla in der zweiten Matching Night und spielte damit auf Nadjas Teilnahme bei der RTL Plus-Show „Love Fool“ an. Ein Paar wird aus Nikola und Nadja wohl nicht mehr. „Finito jetzt?“, fragte Sophia. „Definitiv! Er kann seine Sachen bei mir holen“, entgegnete Nadja kühl. Dass die Reality-TV-Stars in Folge 5 mit Emmy und Chris bereits ihr erstes Perfect Match der Staffel gefunden haben, ging bei dem ganzen Drama beinahe unter. Immerhin gingen bei Matching Night Nummer zwei drei Lichter an – kein schlechtes Ergebnis, das fand auch Sophia Thomalla.