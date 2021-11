Biathlon-Saison 21/22 im TV: Sendetermine, Kommentatoren, Kalender

Biathlon gehört zu den beliebtesten Fernsehsportarten in Deutschland. Regelmäßig verzeichnen die Übertragungen siebenstellige Einschaltquoten. Die Biathlon-Saison 2021/22 beginnt Ende November. Höhepunkt sind die Olympischen Wettkämpfe in Peking.

ARD und ZDF übertragen die Wettkämpfe im Wechsel. Auch bei Eurosport sind die Rennen zu sehen. Die Saison beginnt am 27. November in Östersund und endet am 20. März in Oslo. Hier finden Sie alle Infos zu den TV-Übertragungen, Experten und Kommentatoren und dem Wettkampfkalender.