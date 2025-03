Chico fliegt bei „Promis unter Palmen“ raus: „Androhung sexueller Gewalt“!

Die sechsten Folge von "Promis unter Palmen" wird im TV am 24. März gezeigt. In der Ausgabe kam es zur heftigen Auseinandersetzung von Lisha Savage und Kürsat „Chico“ Yildirim. Zwischen den beiden eskalierte die Situation so massiv, dass sich die SAT.1-Produktion gezwungen sah einzugreifen. Chico musste "Promis unter Palmen" sofort verlassen und durfte sich nicht von den übrigen Kandidaten oder den Zuschauern verabschieden. Zu der Eskalation kam es während des sogenannten Kapitänsspiels. Doch auch schon zuvor gerieten Lisha und Chico verbal immer wieder aneinander.

"Die Androhung sexueller Gewalt hat bei uns keinen Platz", wurde das Verhalten in der "Promis unter Palmen"-Folge von der Produktion kommentiert. Es folgten die Konsequenzen für Chico. "Gewalt bleibt Gewalt, auch wenn sie nur angedroht wurde. Das tolerieren wir nicht. Du musst die Villa jetzt und sofort verlassen", hieß es an den 43-Jährigen gerichtet. Daraufhin musste der einstige Kranfahrer sofort gehen. Lisha erhielt für ihre Provokationen einen Verwarnung.

Chico und Lisha äußern sich zum Vorfall

"Für mich wurde in der Situation ganz klar eine Grenze überschritten und ich bin froh, dass die Produktion die Konsequenzen gezogen hat!", äußerte sich Lisha im Nachhinein zu der Situation. "Ich habe oft eine kurze Zündschnur, aber ich übertreibe nur aus gutem Grund und an dem Tag hat er bei mir das Fass zum Überlaufen gebracht. Jedoch ist das noch lange kein Grund in so einer Art, mit einer Frau zu sprechen, wie er es getan hat", erklärte die 38-Jährige weiter. Im Interview mit "Bild" zeigte sich Chico reumütig: "Ich hätte cooler bleiben müssen. Aber wenn man immer wieder provoziert wird, dann knallt’s irgendwann und es fallen unangebrachte Wörter, die ich dann danach selbst bereue. Dafür entschuldige ich mich. An meinem Wortschatz muss ich arbeiten. Ich war lange im Knast und komme von ganz unten. Ich bin stolz auf meine Fortschritte, aber bin noch nicht perfekt".