"Das große Allgemeinwissensquiz": Wenn Fußgänger 50.000 Euro gewinnen können

Es kommt auf Schnelligkeit und Schlagfertigkeit an – und auf die Fähigkeit, im richtigen Moment Fachwissen abzurufen zu können. Mit sechs neuen Folgen geht die SAT.1-Showreihe "Das große Allgemeinwissensquiz", die im Vorjahr mit Jörg Pilawa wiederbelebt wurde, in die nun zweite "neue" Staffel. Einst hatte noch Johannes B. Kerner die Reihe, die ursprünglich schon mal 2011 auf Sendung ging, moderiert. Am Prinzip hat sich aber nichts geändert: Ausgangspunkt ist immer ein öffentlicher Ort – meist eine Fußgängerzone. Dort spricht der SAT.1-Straßenreporter Fabian Köster, bekannt auch aus der "heute Show" im ZDF, ganz gewöhnliche Menschen an. Wer sich bei der Spontan-Befragung bewährt, darf mitkommen ins Studio – zum eigentlichen Quiz.