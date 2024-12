"Der Bergdoktor": So geht es in der 18. Staffel weiter

Lange wurde gerätselt, wann die Fans die 18. Staffel zu sehen bekommen. Endlich steht der Starttermin nun fest. Am Donnerstag, dem 2. Januar 2025, um 20.15 Uhr im ZDF , geht es los mit der ersten Folge. Jeden Donnerstag folgt eine neue Episode. Der Sendeplatz bedeutet für den "Bergdoktor" eine besonders harte Konkurrenz, denn parallel starten die neuen Folgen "Nord bei Nordwest" im Ersten.

Übrigens: Auf seinem Instagram-Kanal ließ Hans Sigl Anfang August 2024 seine Fans wissen, dass vier Folgen der neuen Staffel abgedreht sind und somit die Halbzeit erreicht ist. Dadurch ist klar, dass Staffel 18 – so wie die meisten Staffeln davor – acht Episoden umfassen wird.

Nicht nur vor der Kamera hat es der "Bergdoktor" häufig mit stressigen Einsätzen zu tun. Auch Hauptdarsteller Hans Sigl steht unter Druck, den straffen Zeitplan am Set einzuhalten. Der 55-Jährige und Schauspiel-Kollege Mark Keller haben einen Einblick in ihren Arbeitsalltag gegeben.

Zu viel Stress am Set?

Die 17. Staffel von „Der Bergdoktor“ hatte acht Folgen, wobei die letzte Anfang März 2024 im ZDF zu sehen war. Solltest du die neuesten Episoden verpasst haben, kannst du sie in der Mediathek nachholen. Im Gegensatz zur 16. Staffel endete die Staffel 17 nicht mit einem dramatischen Cliffhanger. Vielmehr wurden die meisten drängenden Probleme gelöst und müssen somit nicht in die neue Staffel mitgenommen werden. Einzig der Umstand, dass Susanne Dreisaitl (gespielt von Natalie O’Hara) nicht den Heiratsantrag von Paul Richter ( Dominic Raacke ) angenommen hat, könnte künftig einen Schatten auf die Beziehung der beiden werfen.

In Liebesdingen sind auch die Entwicklungen bei anderen Figuren der Serie interessant. Der Bergdoktor Martin Gruber (Hans Sigl) ist zwar mit Karin Bachmeier (Hilde Dalik) zusammen, allerdings wirkt die Beziehung noch nicht allzu gefestigt. Zudem scheint Caro Pflüger (Barbara Lenz) Gefühle für den Mediziner zu entwickeln, nachdem dieser geholfen hat, den Landhandel von Caros Vater Rolf Pflüger (Wolfram Berger) zu retten.

Auch bei Lilli Gruber (Ronja Forcher), der Tochter und Arzthelferin des Bergdoktors, bahnte sich zum Ende der 17. Staffel eine Liebelei an. Sie und ihr Kollege David Kästner (Frédéric Brossier) verbrachten zuletzt immer mehr Zeit miteinander und führten tiefgreifende Gespräche. Das könnte durchaus die Basis für eine Beziehung bilden. Erhärtet wird dieser Verdacht noch durch Instagram-Posts von Hans Sigl zu den Dreharbeiten, in denen Brossier verdächtig oft zu sehen ist. Doch Fans vom „Bergdoktor“ wissen, dass es meist anders kommt, als man denkt. Und selbstverständlich erwarten dich neben der Entwicklung der Hauptfiguren in den neuen Episoden auch viele spannende Fälle des titelgebenden Mediziners.