Deshalb ist Giovanni Zarrella nicht in Florian Silbereisens Show zu sehen

Kürzlich machten Schlagzeilen die Runde, dass der Ex „Bro´Sis“ Star Giovanni Zarrella in keiner kommenden Florian Silbereisen-Show zu Gast sein wird. Der Grund: Er stattet einer anderen Schlagershow einen Besuch ab…

„Die Giovanni Zarrella Show“ ohne Betarice Egli Am 15. Februar 2025 flimmerte die beliebte „Die Giovanni Zarrella Show“ im ZDF erneut über die heimischen Fernsehbildschirme. Namenhafte Größen, wie Roland Kaiser (72), Howard Carpendale (79) und Andreas Gabalier (40) waren vertreten, doch eine fehlte: Schlagerstar Beatrice Egli (36). Die ehemalige Gewinnerin von „Deutschland sucht den Superstar“ spielte einen Tag vor der „Die Giovanni Zarrella Show“ noch ein Konzert in Neu-Ulm, weshalb sie in der ZDF Show nicht auftreten konnte.

„Die Giovanni Zarrella Show“ nun mit Beatrice Egli Beatrice Egli konnte demzufolge aus zeitlichen Gründen nicht in der „Giovanni Zarrella Show“ auftreten, was sich allerdings einige Tage später änderte. Am 19. Februar 2025 wurde in Friedrichshafen eine weitere Ausgabe der Show aufgezeichnet- dieses Mal mit Beatrice Egli. Die Ausstrahlung im ZDF ist für den 3. Mai 2025 geplant. In diesem Zusammenhang wurden spannende Neuigkeiten bekanntgegeben: Giovanni Zarrella wird zu Gast in Beatrice Eglis ARD Show sein.

Giovanni Zarrella mit Gegenbesuch in der „Beatrice Egli Show“ Giovanni Zarrella wird also zum ersten Mal Gast in Betarice Eglis Show in der ARD zu Gast sein, weshalb der 47-jährige nicht an einem der vielen Formate von Florian Silbereisen teilnehmen wird. Die nächste Ausgabe der „Betarice Egli Show“ wird am 8. April 2025 in Berlin aufgezeichnet und am Ostersamstag, dem 19. April 2025 zur Primetime um 20:15 Uhr in der ARD zu sehen sein. Neben Zarrella werden auch weitere Schlagerstars wie Howard Carpendale (79), Marianne Rosenberg (70), Nino de Angelo (61), Thomas Anders (62) und Wencke Myhre (78) in der beliebten „Beatrice Egli Show“ erwartet.