Die Bachelorette 2022: Kandidaten, Sendetermine, wer fliegt raus?

Folge 1 (15. Juni): Das große Kennenlernen steht an. In freudiger Erwartung postiert sich "Bachelorette" Sharon Battiste, um die Kandidaten zu empfangen. Wie in früheren Folgen werden die Single-Männer pärchenweise per Limousine vorgefahren. Name, eventuell Alter, Beruf und Wohnort – zum Start muss Sharon mit wenigen Infos vorliebnehmen. Dennoch muss sie schon am ersten Abend eine Entscheidung treffen und drei Männer nach Hause schicken. Wer das ist, zeigt RTL am Mittwoch ab 20.15 Uhr. Wer so lange nicht warten möchte, sieht die Folge vorab bei RTL+ oder erfährt hier in unserer Zusammenfassung (Vorsicht, Spoiler!), wer keine Rose bekommen hat.