"Die Geissens": Die Tiefgarage ist zu klein

In der neuen Folge „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ gibt es ordentlich Stress. Das größte Problem dabei ist das Hobby des Multimillionärs. Roberts Autos passen nicht in seine Tiefgarage!

Die Geissens bauen aktuell ihr neues Anwesen in St. Tropez in Südfrankreich. Auf dem 8000 Quadratmeter großen Grundstück geht es bereits ordentlich zur Sache, die Tiefgarage wird nämlich gerade gegossen. Doch der Bauplan der neuen Geissens-Villa sorgt für Probleme innerhalb der Familie. Die Chefin der Familie ist generell nicht begeistert von den Plänen. Vor allem die Autos ihres Göttergatten seien ihr zu viel. Die beiden Töchter Davina (21) und Shania (20) haben natürlich auch etwas an den großen Plänen ihrer Eltern auszusetzen. Sie kriegen keine eigenen Ankleidezimmer und generell seien ihre Zimmer viel zu klein.