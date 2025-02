"First Dates Hotel": So startet die neue Staffel mit Roland Trettl

Roland Trettl führt in der sechsten Staffel von "First Dates Hotel" auf Mallorca als Amor durch die Show. Kandidaten suchen in romantischer Kulisse ihr Liebesglück.

"First Dates Hotel" Datingshow • 24.02.2025 • 20:15 Uhr

So geht es bei der Liebessuche weiter Roland Trettl hat sich in den letzten Jahren zum echten TV-Amor gemausert. Seit 2018 führt der deutsch-italienische Koch, Autor und Fernsehmoderator bei VOX durch die Datingshow "First Dates – Ein Tisch für zwei". Darin treffen sich jeweils zwei Menschen auf Partnersuche zum Blind Date in einem Restaurant zum Kennenlern-Dinner. In den Spezialausgaben "Promi First Dates" treffen prominente Kandidatinnen und Kandidaten auf Nicht-Promis. Anfang Februar versuchten bei der dritten Ministaffel unter anderem Tony Bauer, Paul Janke und Saskia Valencia in zwei Folgen ihr Glück.

Bereits seit 2020 gibt es außerdem das Spin-Off "First Dates Hotel". Hier geht es für die liebeshungrigen Kandidatinnen und Kandidaten in ein Hotelareal auf Mallorca, wo sie "sich von Gastgeber Roland Trettl und seinem Team rundum verwöhnen lassen und im besten Fall, bei einem Blind Date die Liebe ihres Lebens kennenlernen", wie es vom Sender heißt. Am Montagabend zur Primetime startet nun die sechste Staffel mit acht Folgen bei VOX. Rund eine Million Menschen schalteten in der letzten Staffel regelmäßig ein, eine gute Quote für VOX, die der Sender gerne auch diesmal wieder einfahren würde.

Zu Roland Trettls Team gehören erneut die Rezeptionistin Aline Marie Rademacher und Barmann Nic Shanker, mit denen sich die Kandidatinnen und Kandidaten gelegentlich über ihre Dates austauschen und von denen sie sich auch mal einen guten Rat einholen. Zu den neun Teilnehmenden, die in der Auftaktepisode nach Mallorca kommen, zählen die Online-Redakteurin Laura, der Koch Benjamin und der Berufskraftfahrer Max.

Roland Trettl spielt übrigens nicht nur Amor bei VOX. Bei RTL schwingt er außerdem ab Freitag, 21. Februar, 20.15 Uhr, auch das Tanzbein: Er ist einer der Kandidaten der 18. Staffel des Dauerbrenners "Let's Dance".

"First Dates Hotel" – Mo. 24.02. – VOX: 20.15 Uhr