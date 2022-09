GZSZ-Vorschau und mehr: Was passiert heute in den Soaps?

Liebe, Eifersucht und Drama: In unserem Überblick informieren wir Sie täglich darüber, was in den Daily Soaps wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Sturm der Liebe" und weiteren Serien passiert.

Täglich gibt in der Woche neue Folgen, neue Dramen, neue Intrigen und viele Gefühle. In den Dailys "Rote Rosen", "Sturm der Liebe", "Unter uns", "Alles was zählt" und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ist immer was los. Hier bekommen Sie immer aktuell die Kurzvorschauen auf die kommenden Folgen.

Mittwoch, 14. September 2022: Theo überrascht Monika in "Unter uns" mit einer romantischen Geste. In "Alles was zählt" hofft Chiara, ihre schrecklichen Erlebnisse bald vergessen zu können. Bei "GZSZ" kommt es zwischen Lilly und Nihat zu einem nahen Moment... "Sturm der Liebe" und "Rote Rosen" entfallen wegen der Live-Übertragung des Trauerzugs für Queen Elizabeth II.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Als Nika ihre Gesellenprüfung erfolgreich abschließt, stellt sie fest, dass sie alles erreicht hat, was sie sich bis hierhin vorgenommen hat. Doch wie geht ihre Reise jetzt weiter? Theo überrascht Monika mit einer romantischen Geste. Während Monika sich verknallt auf ihr erstes Mal mit Theo freut, kommt diesem etwas Unerwartetes dazwischen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Chiara hofft, ihre schrecklichen Erlebnisse bald vergessen zu können. Doch Justus und Maximilian halten ihre Angst vor Giese durchaus für begründet. Maximilian schöpft Hoffnung auf eine Chance mit Nathalie. Isabelle passt es zunächst gar nicht, von den Zieglers umsorgt zu werden. Doch dann fühlt sie sich überraschend wohl.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Lilly und Nihat teilen auf der Party einen innigen Moment, den Nihat jedoch überfordert abbricht. Lilly ist die Lust am Feiern vergangen. Traurig geht sie nach Hause und schläft ein, ohne zu ahnen, wer an ihrem Bett sitzt. John droht die Insolvenz. Zwar wird er von Laura und seinen Geschwistern aufgefangen, die John zuliebe ausnahmsweise an einem Strang ziehen. Trotzdem zerreißt es ihm fast das Herz und er behält die bad news vorerst für sich. -> Welche Darsteller steigen bei GZSZ aus?