GZSZ: Wer steigt 2022 aus der RTL-Serie aus?

Isabel Hinz (Gina Wallenberg)

Isabel Hinz war in den vergangenen Wochen in einer Gastrolle bei GZSZ zu sehen. Ihre Rolle Gina hat mit Paul ein Baby bekommen. Doch nun steigt sie wieder aus der Serie aus. Gemeinsam mit Paul verlässt Gina den Kolle-Kiez. Anders als der von Niklas Osterloh gespielte Paul wird Gina wohl nicht so schnell zurückkehren. "Ich stecke aktuell in einem anderen Casting-Prozess. Wofür? Das ist leider noch top secret", erklärt sie im RTL-Interview. "Ansonsten fahre ich Stand jetzt noch 'zweigleisig'. Die Schauspielerei ist zwar immer meine oberste Priorität, aber ich arbeite in den Drehpausen im Kultursektor. Zudem engagiere ich mich für den Afghanischen Frauenverein e.V. in Hamburg. Soziales Engagement ist mir sehr wichtig."