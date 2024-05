„Gefragt – Gejagt“: Ein Blick hinter die Kulissen der beliebten Quizshow

Jeder Jäger erhält von der Redaktion von „Gefragt – Gejagt“ einen Kampfnamen, unter dem er in der Sendung auftritt. Wie Sebastian Klussmann verriet, sind nicht alle Jäger damit glücklich. So hatte Adriane Rickel den Kampfnamen „Das Käpsele“ vorgeschlagen, als sie im September 2021 zum Jäger-Team stieß. Der Begriff bezeichnet im Schwäbischen eine intelligente und gewitzte Person. Allerdings lehnte die Redaktion den Vorschlag ab, weil er nur lokal zu verstehen ist. Stattdessen gab sie Rickel den Namen „Die Generalistin“.

In der überaus beliebten Quizshow „Gefragt – Gejagt“ treten die Kandidaten gegen die sogenannten Jäger an. Derzeit gibt es fünf Jäger, die sich pro Sendung abwechseln. Hier bekommst du einige spannende Fakten über die Profi-Quizspieler.

Kandidaten wurden zu Jägern

Im Laufe der Show kam es mehrfach vor, dass einstige Kandidaten später zu Jägern wurden. Den Anfang machte Grażyna Werner, die im November 2015 an der Sendung teilnahm und in der Schnellraterunde 4.000 Euro erspielte. Mit ihrem Team scheiterte sie im Finale schließlich an Klaus Otto Nagorsnik. Im Jahr 2017 war Werner in fünf Ausgaben als Jägerin aktiv und trug dort den Kampfnamen „Die Gouvernante“.