Grill den Henssler 2022: seine Gegner in der neuen Staffel

Steffen Henssler gegen den Rest der Welt – oder zumindest gegen die Dschungelcamper und Mario Barth. Im Frühling gibt es sechs neue Folgen der VOX-Kochshow "Grill den Henssler", in deren Rahmen es zu mehreren Premieren kommt.

So wartet die neue Staffel mit einem Martio-Barth-Special auf, in dem sich der Comedian über alle Gänge hinweg alleine gegen den TV-Koch behaupten muss. Außerdem neu: In einem Oster-Special wird Gänge-übergreifend gekocht. Für Henssler und seine Gegner gilt es, schon während der Vorspeise mit den Vorbereitungen für Hauptspeise und Dessert zu starten.