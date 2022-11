"Hart aber fair": So lief Frank Plasbergs letzte Sendung

Frank Plasberg (65) lud am 14. November wieder zum Gespräch bei "Hart aber fair". Nach rund 22 Jahren führte der Moderator am Montagabend jedoch ein letztes Mal durch den Polittalk der ARD.

Dass Klamroth übernehmen wird, war bereits im August bekannt geworden. "Wenn man so lange mit einer Sendung gereist ist, will man auch, dass sie sich weiter entwickelt. Und dafür ist jetzt der richtige Zeitpunkt", wurde Plasberg damals in einer Pressemitteilung zitiert. Er sei "montagsabends weiter begeistert dabei - als Zuschauer".

Für die Verabschiedung versammelten sich zahlreiche Team-Mitglieder hinter Plasberg. Die Liste der Menschen, bei denen er sich bedanken müsse, darunter ebendiese Truppe und auch die Zuschauerinnen und Zuschauer im Studio sowie vor den TV-Geräten, sei lang. Auch eine letzte Übergabe an Caren Miosga (53) von den "Tagesthemen", die "so traurig gucke", brachte Plasberg noch hinter sich. Dabei sei es für ihn "ein schöner Tag". Sie müsse "auch unbedingt Danke sagen [...]. Danke für deine oft unpünktlichen aber doch so heiteren Übergaben an die Tagesthemen."