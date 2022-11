"Willkommen in Nachhalting": Wie eine Kleinstadt in Bayern (fast) plastikfrei lebt

Rund 38 Kilogramm Plastikmüll – so viel produziert jeder Deutsche pro Jahr, laut dem "Plastikatlas 2019". Im europaweiten Vergleich liegt Deutschland damit in der Spitzengruppe. Und die Tendenz steigt von Jahr zu Jahr weiter. Höchste Zeit also, etwas gegen den übermäßigen Plastikverbrauch zu unternehmen. Die kleine Marktstadt Mering in Bayerisch-Schwaben schreitet mit gutem Beispiel voran: Vier Wochen lang sollten Freiwillige unter den knapp 13.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ihren Plastikverbrauch auf ein Minimum reduzieren. Das BR-Fernsehen hat das Experiment mit der Kamera begleitet. Die so entstandene Doku "Willkommen in Nachhalting" unter Moderation von Melitta Varlam ist nun zur besten Sendezeit zu sehen.