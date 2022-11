Frank Plasbergs Familie will ihn bei "Let's Dance" sehen

Am Montag, den 14. November, führt Frank Plasberg (65) zum letzten Mal durch das Polit-Talkmagazin "hart aber fair" im Ersten. Danach verabschiedet sich der 65-Jährige in den Ruhestand. Von Ruhe will der Moderator aber noch nichts wissen, wie im Interview mit "Bild am Sonntag"-Zeitung klar wird.