Detective Grace: Kritik zur neuen Krimi-Reihe im ZDF

"Detective Grace" ermittelt mit ungewöhnlichen Methoden im Seebad Brighton. In seinem ersten Fall im ZDF muss er das Verschwinden eines designierten Bräutigams nach dem Junggesellenabschied aufklären.

Detective Grace (1) – Stirb ewig Krimi • 13.11.2022 • 22:15 Uhr

Roy Grace heißt der neue von John Simm gespielte Chief Inspector der zunächst auf zwei Folgen beschränkten britischen ITV-Serie "Grace". An einen langlaufenden TV-Schlager wie die Brit-Serie "Inspector Barnaby" (132 Folgen) wird man derzeit noch nicht denken dürfen. Jedoch: In England liefen bereits fünf Folgen, drei weitere sind in Vorbereitung.

Regisseur John Alexander setzt auf die Atmosphäre des Seebads Brighton samt dezentem Score – und ein wenig auch auf Mystery: Detektiv Grace hat vor sechs Jahren seine Frau verloren, sie ist einfach abgehauen. Er zweifelt immer noch an der Welt und an sich selbst. Vor allem aber bedient er sich im eigenen wie in anderen Fällen immer wieder eines Mediums, eines Pendelschwingers, um eventuelle Täter zu outen. Klar bringt ihm das nicht nur die Skepsis seines befreundeten Mitstreiters Branson (Richie Campbell) ein.

Seine Chefin hält ihm immer mal wieder eine Boulevardzeitung Marke "The Sun" mit ihren despektierlichen Schlagzeilen unter die Nase. Ohnehin wurde Grace vom Außendienst suspendiert und ins Büro versetzt. Das alles hindert ihn allerdings nicht daran, im Großraumbüro wie der Chef persönlich Regie zu führen.

Im aktuellen Fall verschwindet ein heiratswilliger Immobilienmakler am Vorabend seines Hochzeitstages. Ein Ballermann-artiger Junggesellenabend läuft – offensichtlich geplant – aus dem Ruder. Die Anrufe der besorgten Braut namens Ashley (Alisha Bailey) zielen ins Leere, sie ist verständlicherweise außer sich.

Alles sieht zunächst so aus, als hätte der Freund des Verschwundenen, gleichfalls Immobilienmakler und zusammen mit diesem Inhaber eines geheimen Offshore-Kontos, dessen Entführung geplant. Bei einem schweren Unfall der feierwütigen Junggesellen auf der Staatsstraße ergibt sich die Gelegenheit, den geldigen Hochzeiter in einem Sarg zu vergraben. Die Zuschauer erleben das aus der Perspektive des Gefangenen mit.

Bis zur Lösung des Falles ist es trotz der anfänglichen Opferperspektive noch weit, eine verblüffende Wendung wirkt ziemlich verkompliziert und aufgesetzt. Beim Happy-End, wenn man es so nennen darf, will Graces Chefin die Aufklärung glatt für sich reklamieren. Er sei nun mal nur als Berater eingesetzt gewesen. Grace lässt das an sich abprallen wie nichts.

Die nächste Folge, "Detective Grace – Stirb schön", zeigt das ZDF am Sonntag, 20. November, 22.15 Uhr.

