Streaming-Tipps der Woche: Nachschub von den "Dark"-Machern

Bei "1899" ist nichts, wie es scheint. Und was verloren ist, wird gefunden ... Die neue Netflix-Serie der "Dark"-Macher Jantje Friese und Baran bo Odar schickt sich an, Passagiere und Zuschauer auf eine Odyssee über den Atlantik zu entführen – voller Mysterien und Albträume. Die Serie startet am 17. November. Zum Cast gehören unter anderem "The Witcher"-Darsteller Maciej Musial und "The Crown"-Schauspieler Anton Lesser. Was Netflix, Amazon und Co. in den nächsten Tagen sonst noch zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.