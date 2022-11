"So laut du kannst": Kritik zum ZDF-Film heute

Bei einem "Gentlemen's Evening" wird Maya mit K.o.-Tropfen betäubt. Was ihr in der Nacht angetan wurde, daran kann sie sich am nächsten Morgen kaum erinnern. "So laut du kannst" thematisiert sexuellen Missbrauch und Übergriffe auf Frauen gnadenlos transparent.

"So laut du kannst" von Regisseurin Esther Bialas nimmt mit einem Horror-Szenario seinen Anfang. Was Maya nach einem Abend als Hostess bei einem sogenannten "Gentlemen's Evening" geschieht, ist der schlimmste Albtraum. Bei dieser alljährlich stattfindenden Veranstaltung der mächtigsten Männer der Stadt werden die jungen Damen als Freiwild abgestempelt, das auch nach dem Event zur Verfügung steht. Zumindest sehen das einige der "Gentlemen" so. Doch Maya ging nicht freiwillig mit ihrem Peiniger aufs Hotelzimmer, sondern wurde mit K.o.-Tropfen gefügig gemacht. Nina Gummich brilliert in der Rolle der missbrauchten Frau in einem Film, der unter die Haut geht und noch lange im Gedächtnis bleibt.

Nackt, benommen und verwirrt wacht Maya in einem fremden Hotelzimmer auf. Sie sieht nur aus den Augenwinkeln wie ein Mann den Raum verlässt und sich für die "heiße Nummer" bedankt. So schön kann es für sie jedoch nicht gewesen sein: Geplagt von Schmerzen, übersät mit heftigen Blutergüssen und sich erbrechend rappelt sich die junge Frau auf, um sich in die Arbeit zu schleppen. Die "Pille danach" zu kaufen, hat oberste Priorität. Sie kann sich nur bruchstückhaft an die Strapazen der vergangenen Nacht erinnern. Maya fasst den Mut, ihrer besten Freundin Kim (Friederike Becht) davon zu erzählen, schreckt jedoch vor tröstenden Berührungen zurück. Obwohl sie und Kim den Vergewaltiger ausfindig machen können, bedeutet das noch lange nicht, dass dieser bestraft wird.

"Oft gibt es aus Mangel an Beweisen keine Gerechtigkeit. Aber so oder so bleibt nach der Vergewaltigung etwas zurück in der Seele der Frau. Für immer. Es wird nie wieder wie früher. Die Frau kann nur versuchen, damit leben zu lernen", sagt Hauptdarstellerin Friederike Becht, die im Film versucht, ihrer Freundin zur Seite zu stehen und für sie zu kämpfen, wenn diese selbst keine Kraft dazu hat.

"So laut du kannst" (Buch: Sophia Krapoth, Isabel Kleefeld, Lilly Bogenberger, David Weichelt) ist ein wichtiger Film, der eindringlich zeigt, wie die Tortur nach einem sexuellen Übergriff für eine Frau noch weitergeht. Sie muss intime Fragen bei der Polizei sowie zeitnah eine gynäkologische Untersuchung über sich ergehen lassen. Nicht selten wird infrage gestellt, ob sie nicht eine Teilschuld haben könnte, weil sie ihn beispielsweise durch zu knappe Kleidung oder ein bisschen Flirterei "ermuntert" haben könnte. Oft quält die Betroffene selbst sich mit der Schuldfrage.

Auch nach der "#metoo"-Bewegung müssen noch viele weitere Schritte in Richtung Gerechtigkeit für Frauen sowie ihren Schutz gemacht werden. Dafür steht dieses TV-Drama samt seiner Hauptdarstellerin Friederike Becht: "Die Frau ist nicht schuld und muss sich auch nicht schämen! Wenn sie es schafft, sollte sie sich zur Wehr setzen – so laut sie eben kann – und aus der Machtlosigkeit zurück in ihre Stärke kommen!"

