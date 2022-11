"Mälzer und Henssler liefern ab": Tim Mälzer mit Blackout – Steffen Henssler hat Mitleid

In der neuen Folge "Mälzer und Henssler liefern ab!" stößt Tim Mälzer an seine Grenzen. Er ist überfordert und hat einen Blackout. Ob er es dennoch schafft, die Lieferung auf den Tisch zu bringen?

Bei einer Aufgabe in der neuen "Mälzer und Henssler liefern ab!"-Folge kommt der sonst so erfahrene Starkoch Tim Mälzer an seine Grenzen. Die Hinweisbilder aus der Wohnung bringen ihn nicht weiter, unentschlossen steht er vor den Zutaten. "Ich habe ein Gefühl, das ich aber nicht finde", erklärt er. Die zündende Idee bleibt aus. Währenddessen gibt Henssler sich siegessicher. Doch irgendwann überkommt sogar den kampfeslustigen Koch das Mitleid. "Ach komm Alter, jetzt mach doch mal ... Vielleicht mach ich mal ein bisschen weniger, dann bekommt er wieder gute Laune", sagt Henssler. Doch dann kommt sein altbekannter Kampfgeist zurück. "Nein, du musst dich davon frei machen, dass da drüben dein Freund gerade ein bisschen unglücklich ist. Du musst denken, nein, wir sind gerade im Wettkampfmodus. Bleib fokussiert", motiviert sich Steffen Henssler selbst. Währenddessen verschlimmert sich Mälzers Laune nur noch weiter, sogar nach einem weiteren Hinweis: "Gewrapt, gefaltet, gerollt – Hauptsache nice". "Ich steck so in der Suppe gerade, wie Treibsand", gibt Mälzer zu.