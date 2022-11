"Teuerland": Müssen wir uns vom deutschen Wohlstand verabschieden?

Pandemie, Krieg, Energiekrise: Es sind schwere Zeiten. "Wir werden ärmer werden", warnt Wirtschaftsminister Robert Habeck. Inwieweit die Befürchtungen berechtigt sind, möchte eine ZDF-Doku wissen.

Teuerland: Abschied vom deutschen Wohlstand? Dokumentation • 15.11.2022 • 20:15 Uhr

Von 11. bis 18. November setzt das ZDF in seinem Programm – aus aktuellem Anlass – einen "Themenschwerpunkt zur Energiekrise" – kurz nach der ARD-Themenwoche "Wir gesucht! Was hält uns zusammen?" (6. bis 12. November). Das werteorientiert scheinende Angebot des Ersten und das eher nach Information und Service klingende Programm des Zweiten sind im Grunde gar nicht so weit voneinander entfernt: Es geht um die Krise eines erfolgs- und wohlstandsverwöhnten Landes im Abschwung. Ein Land, das eigentlich seit der unmittelbaren Nachkriegszeit nicht mehr weiß, was eine echte Krise bedeutet.

In der Dokumentation "Teuerland: Abschied vom deutschen Wohlstand?" reisen die ZDF-Reporter Steffen Haug, Nico Schmolke und Andrea Maurer durch Deutschland und erleben dabei Unternehmen im Überlebenskampf, Branchen im Umbruch und Familien in Existenznot. Auch mit verantwortlichen Politikern von Regierung und Opposition hat man – über tagesaktuelle Entwicklungen hinausblickend – gesprochen.

Heizung herunterdrehen, Licht ausmachen, Strom sparen: Die Energiekrise ist im Alltag der Menschen angekommen und viele fragen sich: Wie wird der Winter angesichts von Energieknappheit und hohen Preisen? Längst kennen wir die Zusammenhänge: der Krieg in der Ukraine, die Energieabhängigkeit von Russland, Spar- und Hilfspakete mit Wumms. Dennoch sind die Ersparnisse des Bundes so endlich wie private Haushaltskassen und die Konten vieler Unternehmen, die von Energiekrise, Rezession und Fachkräftemangel betroffen sind. War der Krieg nach Corona vielleicht eine Krise zu viel? Oder sehen wir alle zu schwarz und die Umbrüche der Gegenwart bieten auch große Chancen für die Zukunft?

Deutlich äußert sich Christian Lindner, Bundesfinanzminister und Vorsitzender der FDP, im Film: "Das deutsche Geschäftsmodell verändert sich. Es basiert sehr stark auf freien Weltmärkten, Export und einem Standort, der günstiges Gas eingesetzt hat. Das verändert sich jetzt alles. Wir haben einen Fachkräftemangel. Wir sehen Veränderungen in der Weltwirtschaft. Wir sehen, dass wir eben nicht mehr über günstiges Gas verfügen werden, voraussichtlich nie wieder. Und das erfordert ein neues Denken von uns." Doch neben Politikern wie Lindner, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Oppositionsführer Friedrich Merz haben die ZDF-Filmemacher auch viele Unternehmer und ganz normale Menschen im Film. Es ist eine Binse, aber trotzdem wahr: Gerade die Armen, jene Bürgerinnen und Bürger, die eigentlich keinen Puffer nach unten mehr haben, wird die Krise treffen.

Jammern auf hohem Niveau? "Es gibt in unserem Land viele, die nicht viel haben", sagt die Ökonomin und Wirtschaftsweise Veronika Grimm. "Denen müssen wir ein neues Wohlstandsversprechen machen: dass sie nicht zurückgelassen werden. Und gleichzeitig muss man denen, denen es gut geht, sagen, dass sie in dieser Krise einen Teil ihres Wohlstandes wahrscheinlich werden aufgeben müssen, weil wir aufgrund der widrigen Rahmenbedingungen unseren Wohlstand nicht komplett mit in die Zukunft nehmen können." Egal, wo man hinhört: Das mit dem schwindenden Wohlstand wird wohl Realität.

Oder sind wir Deutsche mal wieder zu negativ eingestellt, jammern auf "hohem Niveau", und am Ende wird es doch nicht so schlimm wie befürchtet? Der ZDF-Film "Teuerland" versucht mit sachlichem Ansatz eine Antwort auf diese Frage zu geben. Weitere Beiträge im Schwerpunkt "Energiekrise" sind unter anderem die Formate "plan b: Clever in die Zukunft – Alternativen für die Energiewende" (ZDF-Mediathek), die "ZDF.reportage: Wenn das Geld nicht reicht – zum Wohnen" (Sonntag, 13. November, 18.00 Uhr) oder eine monothematische Energie-WISO-Folge am Montag, 14. November, 19.25 Uhr.

