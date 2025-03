Hinter den "Rosenheim-Cops"-Kulissen mit Marisa Burger alias Miriam Stockl

„Es gabat a Leich“, ist wohl der kultigste Satz aus der beliebten ZDF-Serie "Die Rosenheim Cops". Damit kündigt Frau Stockl einen neuen Fall für das Team an. Gespielt wird die Sekretärin von Marisa Burger. Mit Humor und ihrer resoluten Art sorgt Miriam Stockl für gute Laune und hat sich zum Serien-Liebling gemacht. Doch wie ist es, wenn die Kameras aus sind? Gibt es Ärger unter den Schauspielern oder geht es harmonisch am Set zu? "Rosenheim-Cop"-Kollegin Michaela Weingartner hat nun verraten, wie es wirklich unter den Kollegen zugeht.

Michaela Weingartner ist seit 2023 als Kriminalhauptkommissarin Julia Beck für die "Rosenheim Cops" im Einsatz. Ihre Kollegin Marisa Burger ist mittlerweile schon seit 22 Jahren in der Rolle der Sekretärin Frau Stockl zusehen. Doch in der letzten Staffel, die im Frühling im ZDF ausgestrahlt wurde, fehlte die beliebte Schauspielerin.

Der Grund für die Pause war, die Veröffentlichung ihrer Autobiografie "Vergiss nie, wie dein Herz am Anfang war", die zur selben Zeit stattfand, wie die Drehtermine. Somit setzte Marisa Burger für diese Staffel aus. Doch zum Glück unterstützt Frau Stockl in den neuen Folgen wieder ihr Team. Das ZDF zeigt die neuen Episoden ab dem 1. Oktober 2024.

Die Stimmung am Set

Doch ist Marisa Burger alias Miriam Stockl auch hinter den Kulissen beliebt oder gibt es schlechte Stimmung unter den Kollegen? "Marisa ist für mich ein Vorbild, sowohl vor als auch hinter der Kamera. In ihrer Rolle als Frau Stockl ist sie absolut professionell und versucht auch noch nach all den Jahren das Beste für das Gesamtprodukt 'Die Rosenheim-Cops' herauszuholen. Das hat mir von Anfang an sehr imponiert", erklärt Michaela Weingartner. Doch es ist nicht nur das Professionelle, das die Schauspielerin an ihrer Kollegin schätzt: "Auch wenn die Kameras nicht laufen, ist Marisa ein absoluter Herzensmensch. Sie verbreitet immer eine wahnsinnig gute Energie am Set und schafft so für alle eine Wohlfühlatmosphäre."