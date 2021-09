Höhle der Löwen - 10. Staffel: Deal mit Osmans Töchter platzte nach der Show

Vier Start-ups präsentierten den Investoren in der Auftakfolge ihre Produkte und Ideen:

ASALEA: Kim Lohmar (31, Bachelor in Hospitality und Tourism Management) liebt gute Düfte. Sie hat einen Duftstein für das Armaturenbrett entwickelt. Der feinporige Stein aus hundertprozentig organischer Kieselgur wird einfach mit dem Lieblings-Parfüm oder ätherischen Ölen besprüht und sorgt so für ein individuelles Dufterlebnis im Auto. Für 70.000 Euro bietet Kim 20 Prozent ihrer Firmenanteile an