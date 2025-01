Inga Lindström: Das Flüstern der Pferde - Alle Infos zum ZDF-Film mit Mitsou Jung

Noch liegt für Lin ("Hubert ohne Staller"-Star Mitsou Jung) das Glück dieser Erde auf dem Rücken ihres Pferdes. Doch dann wird sie in "Inga Lindström: Das Flüstern der Pferde" in einen Unfall verwickelt. Ihr Schimmel Rasmus trägt ein Trauma davon, der anstehende Sprung-Wettbewerb scheint gefährdet. Der gestrenge Gestütsinhaber Fredrik (Hardy Krüger) schlägt einen harten Schleifer vor, um Rasmus wieder auf Trab zu bringen. Lin weigert sich und sucht stattdessen die erfahrene Pferdeflüsterin Karla (Therese Hämer) auf, der denn auch Rasmus' Gesundung gelingt.

In einer eher dünn geratenen Reitplatzstory (Aline Ruiz Fernandez, Oliver Dieckmann) geben in schwedischer Naturidylle (gedreht wurde in Nyköping und Umgebung) immerhin alle Darsteller ihr Bestes. Die sportive Münchnerin Mitsou Jung (26), als Polizeimeisterin Christina Bayer aus dem ARD-Dauerbrenner "Hubert ohne Staller" kaum wegzudenken, passt selbstredend perfekt in das Setting der Produktion der Bavaria Fiction GmbH.