"Kaminer Inside: Holiday on Ice": Infos zur humorvollen Reportage mit Wladimir Kaminer

Wladimir Kaminer begleitet die spektakuläre Eis-Show 'No Limits' von Holiday on Ice und bietet einen humorvollen Einblick in die Logistik und Magie der Revue. Vom Aufbau bis zu den Stars vor Ort zeigt die Doku im Berliner Tempodrom, wie die größte Eisrevue der Welt funktioniert.

Kaminer Inside: Holiday on Ice Dokumentation • 19.10.2024 • 20:15 Uhr

Manche Menschen finden Shows auf Schlittschuhen skurril oder gar überflüssig. Andere halten das unterhaltungsorientierte Dahingleiten übers Eis für etwas, das Augen und Seele zum Leuchten bringt. Zur letzteren Gruppe dürfte Bestseller-Autor und 3sat-Dokumentarist Wladimir Kaminer zählen. Der hat für eine neue Folge seiner Reihe "Kaminer Inside" die letzte Produktion der größten Eisrevue der Welt begleitet. "Kaminer Inside: Holiday on Ice" zeigt, wie die Show "No Limits" im Berliner Tempodrom gastierte – übrigens die kleinste Location einer deutschen 20-Städte-Tour, sowohl in Sachen Hallengröße als auch der Eisfläche. Wie funktioniert der Aufbau einer solchen Materialschlacht? Wie komplex ist die Logistik? Und wie fühlen sich die Beteiligten des Eisspektakels vor und hinter den Kulissen?

Mit "No Limits" feierte "Holiday on Ice" 80-jähriges Bestehen. Los ging es 1943 in Ohio. Lange Zeit hatte die Revue das Problem, dass man nur an Orten gastieren konnte, die eine stabile, große Eisfläche boten. Jene Zeiten sind allerdings lange vorbei. Mittlerweile produziert man sein eigenes Eis vor Ort selbst. Kaminer, der zuletzt als Kind Schlittschuhe trug und in einem Eiskunstlauf-begeisterten, russischen Haushalt aufwuchs, läuft durch seine neue Doku, so wie man ihn kennt: mit einer charmanten Mischung aus kindlicher Begeisterung und dann doch wieder abseitigen, klugen Fragen. Kaminer stellt Menschen wie den technischen Leiter der Show, die Chef-Choreografin, aber auch ein junges Läuferpaar vor. Er lernt von "Holiday on Ice"-Veteranin Denise Biellmann und plauscht mit dem Gaststar der Show, Schlagersängerin Vanessa Mai.

Die alterslose Denise Biellmann Bis zu drei knapp zweistündige "No Limits"-Shows pro Tag fanden über zwei Wochen im Berliner Tempodrom statt. 25 Shows waren es insgesamt in Berlin, ein Knochenjob fürs Ensemble sowie die Technik und andere Helfer dahinter. Jedes Jahr muss eine komplett neue Revue auf die Beine gestellt werden, die kommende Show "Horizons" befindet sich längst im Vorverkauf. Seit 1951 gastiert "Holiday on Ice" auch in Deutschland. Das Debüt fand damals in Frankfurt statt. 40 ehemalige Weltklasse-Läuferinnen und Läufer befinden sich derzeit bei der Show unter Vertrag. Einzeln und gemeinsam tauchen sie in unterschiedliche Kuven-Erlebniswelten ein, mal in Gladiatorenkämpfe des alten Roms, mal kämpfen eine weiße und eine schwarze Eiskönigin miteinander, oder man erlebt ein kunstvolles Schachspiel mitten auf dem glatten Parkett. 48 Stunden dauert der Aufbau der Show. Die ersten deutschen Stars waren Marika Kilius und Hans-Jürgen Bäumler. Später folgte Katarina Witt, die insgesamt 13 Jahre für "Holiday on Ice" auf dem Eis stand.

Für Freunde der Eislauf-Revue ist Kaminers neue "Inside"-Reportage sicher ein spannender Einblick in die Welt der spiegelglatten Unterhaltung. Und man kann über die mittlerweile 61 Jahre alte Denise Biellmann staunen, die aussieht, als wäre sie maximal 40. Biellmann lässt noch einmal beim Ausführen atemberaubender Pirouetten filmen, die deutlich jüngere Menschen wohl auch nach hartem Training nie hinbekommen würde. Manchmal lohnt sich eine knallharte sportliche Disziplin bis ins Alter also doch, denkt man sich. Biellmann trainiert täglich zwei bis drei Stunden auf und abseits des Eises, sagt sie. Kaminer lächelt, staunt und denkt sich seinen Teil. So wie eigentlich immer in den lockern und doch interessanten Dokuformaten des Exil-Russen.

Kaminer Inside: Holiday on Ice – Sa. 19.10. – 3sat: 20.15 Uhr