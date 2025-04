"Kampf der Realitystars" 2025: Alle Kandidaten & der Starttermin im Überblick!

Ab dem 7. Mai kämpfen 22 Promis bei RTLZWEI um den Titel "Realitystar 2025". Mit dabei sind Ailton, Frank Fussbroich und viele mehr. Arabella Kiesbauer moderiert die Show, die im malerischen Thailand gedreht wird.

Bei RTLZWEI entbrennt einmal mehr der "Kampf der Realitystars": Ab 7. Mai gehen 22 TV-Bekanntheiten um den Titel "Realitystar 2025" ins Rennen – und streiten sich um die Nachfolge des amtierenden Siegers Calvin Kleinen. Zur Belohnung winken zudem 50.000 Euro Preisgeld. Neue Moderatorin ist Araballa Kiesbauer, die auf Cathy Hummels folgt. Am Freitag hat der TV-Sender bekannt gegeben, welche Promis ihren Hut in der neuen Staffel in den Ring werfen.

Unter anderem nimmt Fußball-Ikone und Werder-Bremen-Legende Ailton die Herausforderung an. In Thailand trifft der einstige Stürmer unter anderem auf Schauspieler Bela Klentze ("Alles was zählt") und Reality-TV-Veteran Frank Fussbroich. Außerdem dabei: "taff"-Berühmtheit Pinar, Ex-Erotikstar Annina Semmelhaack und "Unter Uns"-Darsteller Stephen Dürr. Ebenfalls zum Reality-Star-Aufgebot zählen Daymian Weiß und Shawne Fielding-Williams, Ex-Frau des ehemaligen Schweizer Botschafters Thomas Borer.

Neue Staffel von "Kampf der Realitystars" startet am 7. Mai bei RTLZWEI Für Zoff unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern könnten Christin Okpara ("Are You The One?") und Laura Lettgen ("Love Island") sorgen. Beide waren in anderen Formaten mehrfach angeeckt. "Promi Big Brother"-Star Jens Hilbert, Dennis Lod ("Make Love, Fake Love"), "Prince Charming"-Teilnehmer Martin Angelo, "B:REAL"-Star Jona Steinig sowie Can Kaplan, Ex-Freund von Walentina Doronina. Hati Suarez und Anita Latifi machen sich ebenfalls Hoffnungen auf den Titel "Reality-Star 2025".

Ausreichend Erfahrung im Reality-TV bringen auch vier Teilnehmerinnen mit, die es in der Vergangenheit in den RTL-Dschungel zog: Linda Nobat, Tara Tabitha, Anouschka Renzi und Giuliana Farfalla. Komplettiert wird das prominente Feld bei "Kampf der Realitystars" von Schauspieler Martin Semmelrogge.

Die neue Staffel von "Kampf der Realitystars" startet am Mittwoch, 7. Mai, um 20.15 Uhr bei RTLZWEI. Bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung sehen Nutzerinnen und Nutzer von RTL+ die neuen Folgen.