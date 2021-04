Kanzlerkandidat*in der Grünen gibt erstes Interview bei ProSieben

Annalena Baerbock und Robert Habeck? Einen dieser beiden werden die Grünen als Kanzlerkandidat*in in die Bundestagswahl schicken. ProSieben ändert für ein Interview seine Programmplanung.

Es ist ein historisches Ereignis in der Parteigeschichte von Bündnis 90/Die Grünen: Am kommenden Montag, 19. April, wird die Partei ihren ersten Kanzlerkandidaten oder ihre erste Kanzlerkandidatin vorschlagen. Zur Auswahl stehen Annalena Baerbock und Robert Habeck. Am Abend wird ProSieben mit dem oder der Glücklichen das erste Gespräch führen.

Um 20.15 Uhr werden Katrin Bauerfeind ("Frau Bauerfeind hat Fragen") und Thilo Mischke ("Uncovered") die Kandidatin oder den Kandidaten unter dem Motto "ProSieben Spezial Live. Das Kanzler-Kandidat:in-Interview" eine dreiviertel Stunde lang befragen. Die eigentlich für 20.15 Uhr geplante Ausstrahlung der dritten und vierten Folge der Serie "Chernobyl" verschiebt sich auf circa 21 Uhr.

"Die Bundestagswahl 2021 ist so offen wie keine andere", erklärt ProSieben-Chef Daniel Rosemann die Programmänderung. "Zum ersten Mal steht vor der Wahl fest, dass wir nach der Wahl eine:n neue:n Kanzler:in haben, da sich zum ersten Mal in unserer Geschichte eine amtierende Kanzlerin nicht zur Wiederwahl stellt." ProSieben werde die Wahl "intensiv begleiten": Neben der klassischen Wahlberichterstattung sollten dabei auch Themen in den Fokus rücken, "die den Menschen in unserem Land auf der Seele brennen wie zum Beispiel das Thema Pflege", so Rosemann. Das Interview sei daher bloß der Auftakt.

Die Bundestagswahl findet am 26. September statt.