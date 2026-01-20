Home News TV-News

Neues RTL-Format für Monica Lierhaus – mit Jürgen Klopp

Trainerlegenden

„Monicas Meistermacher“: Monica Lierhaus trifft Jürgen Klopp bei RTL

20.01.2026, 16.12 Uhr
von Gianluca Reucher
Monica Lierhaus kehrt mit einem spannenden TV-Format zurück: Bei "Monicas Meistermacher" trifft sie die größten Trainer des deutschen Fußballs. Den Auftakt macht Jürgen Klopp, bekannt für seine Erfolge mit Borussia Dortmund und dem FC Liverpool.
Jürgen Klopp
Jürgen Klopp wird bei der WM 2026 dabei sein - als Experte für MagentaTV.  Fotoquelle: Getty Images / 2025 Red Bull/Handout
Monica Lierhaus
Monica Lierhaus hat ein neues Projekt: "Monicas Meistermacher".  Fotoquelle: 2017 Getty Images/Andreas Rentz

Da dürften nicht nur Fans von Borussia Dortmund gespannt sein: Monica Lierhaus trifft in ihrem neuen RTL-Format "Monicas Meistermacher" die größten Trainerlegenden des deutschen Fußballs und begrüßt in der ersten Folge direkt mal den ehemaligen BVB-Coach Jürgen Klopp.

Jürgen Klopp schrieb auch in England Geschichte

Die Bezeichnung "Meistermacher" dürfte wohl auf kaum einen deutschen Trainer der letzten Jahre so perfekt passen wie auf den 58-Jährigen. Nach seiner erfolgreichen Zeit als Trainer bei Mainz 05 inklusive Bundesliga-Aufstieg gewann er mit Borussia Dortmund in den Jahren 2011 und 2012 die Deutsche Meisterschaft. Im Anschluss führte er den FC Liverpool zum ersten Premier-League-Titel seit 1990. Aktuell ist Klopp als Global Head of Soccer im Red-Bull-Kosmos tätig, dem unter anderem RB Leipzig angehört.

Das Interview von Monica Lierhaus mit Jürgen Klopp ist in der Nacht zum Mittwoch, 21. Januar, um 0.25 Uhr im "RTL Nachtjournal Spezial" zu sehen. Zudem soll die 30-Minuten-Langversion von "Monicas Meistermacher" in Kürze auf dem YouTube-Kanal von RTL Sport veröffentlicht werden.

Derzeit beliebt:
>>„Little Miss Sunshine“ wird 20: Die Tragikomödie, die Kino-Geschichte schrieb
>>Lilian Klebow über Mental Load, Familie und warum Frauen oft alles tragen
>>Gesundheitsschock vor dem Dschungelcamp: Umut Tekin musste in die Notaufnahme
>>Dschungelcamp 2026 bei RTL: Jan Köppen spricht über Hygiene-Probleme im Camp

Wie Monica Lierhaus die Sportberichterstattung prägte

Monica Lierhaus hat über viele Jahre die Fußballberichterstattung im deutschen Fernsehen geprägt. In den frühen 2000er-Jahren war sie eine von nur sehr wenigen Frauen, die sich in der männerdominierten Branche durchsetzten, und war als Moderatorin der ARD-"Sportschau" tätig. Außerdem führte sie als erste Frau durch die Fußballsendung "ran" und moderierte für den Pay-TV-Sender Premiere (heute Sky) auch große Turniere wie die EM 2000 und die WM 2002.



Im Jahr 2009 wurde bei Lierhaus ein Aneurysma festgestellt. Bei der anschließenden Operation kam es zu Komplikationen, sodass sie vier Monate lang im künstlichen Koma lag. In der Reha musste sie grundlegende Fähigkeiten wie Schlucken, Essen und Gehen schließlich komplett neu erlernen. Nach einem langen Leidensweg gab RTL im März 2023 das TV-Comeback der heute 55-Jährigen bekannt.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Diese Rekordsumme soll Gil Ofarim für „Dschungelcamp“-Teilnahme erhalten
RTL ist spendabel
Gil Ofarim steht vor einer grünen Fotowand.
Exklusiv bei MagentaTV: Diese Topspiele der WM 2026 sind nicht im Free-TV
Fußball-Kracher
WM 2026
So sah "Bergretter" Sebastian Ströbel früher aus
TV-Wandel
Sebastian Ströbel im Interview
Das machen die Dschungelcamp-Kultstars heute
Dschungelstars heute
Lorielle London
"Einsatz Seeler – Ein Lübeck-Krimi": Alle Infos zum Film mit Sebastian Ströbel
Regionalkrimi
Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi: Geld wie Heu
Diese Promis kämpfen im Dschungelcamp 2026 um die Krone
Dschungelabenteuer
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!
Mit Barbara Schöneberger aus dem Quotentief? Stefan Raab startet neues RTL-Quiz
Quizshow-Duo
Wer weiß wie wann was war?
Vor Dschungelcamp-Abflug: Diesen liebevollen Rat hat Sky du Mont für Ex-Frau Mirja parat
Emotionaler Support
MIrja und Sky du Mont
Das Vermögen von Beatrice Egli: Was hat ihr Ex-Freund damit zu tun?
So lebt sie
Beatrice Egli verdient viel Geld – und wohnt trotzdem bescheiden.
Mit diesem berühmten Mann hat Birgit Schrowange ein Kind!
Folgenreicher Kontakt
Birgit Schrowange
Neue Serie bei Prime Video: „Steal“ erzählt vom perfekten Milliarden-Coup
Gaunertruppe raubt Pensionsfonds
Steal
„Punch-Drunk Love“ im ZDFneo: Paul Thomas Andersons skurrile Liebesgeschichte
Kultfilm-Tipp
Punch-Drunk Love
ZDF plant „Wetten, dass..?“ mit Bill und Tom Kaulitz als neue Moderatoren
Show-Überraschung
Tom und Bill Kaulitz
Peggy Lukac: Das bewegte Leben der ARD-„Heiland“-Schauspielerin
Wendungen und Krisen
Die Heiland - Wir sind Anwalt
Valentino Garavani ist tot: Italienischer Modeschöpfer stirbt mit 93 Jahren
Stilvolle Legende
Valentino Garavani
"Wie man sich als Mama so zeigen kann": Amira Aly klagt über Hass nach Unterwäsche-Shooting
Kritik an Amira Aly
Amira Aly
Panne im SAT.1-Frühstücksfernsehen erheitert das Publikum: "Genau mein Humor"
Moderationspanne
SAT.1-Frühstücksfernsehen
5.000 Euro teurer Irrtum: Diese Bares-für-Rares-Expertise entpuppt sich als Enttäuschung
Antiquitäten-Enttäuschung
Von links: Experten Patrick Lessmann, Bianca Berding, Moderator Horst Lichter, Experten Heide Rezepa-Zabel und Detlev Kümmel
"Die Rosenheim Cops": Wo sind die Stars heute?
Karrieren der Ex-Stars
Thomas Stielner, Karin Thaler, Joseph Hannesschläger und Regisseur Dieter Kehler bei Dreharbeiten von "Die Rosenheim-Cops" im Jahr 2000
Anja Kruse kritisiert TV-Produktionen stark: "Influencer nehmen unsere Rollen weg"
Schauspielkritik
Anja Kruse mit ernstem Blick.
Mit "Stromberg"-Star: SAT.1 startet neue Vorabendserie nach Vorbild der "Landarztpraxis"
Neue Vorabendserie
Ein Hof zum Verlieben
Elmar Theveßen warnt im Moma: "Aus diesem Grönland-Streit kommt man nicht raus"
Trumps Hemisphären-Plan
ZDF-"Morgenmagazin"
Hans Sigl verrät: Das ist das Erfolgsgeheimnis vom "Bergdoktor"
ZDF-Serie
Hans Sigl lächelt.
37°: arm, abhängig, abgehängt: Frauen und Geld: Drei Frauen kämpfen um finanzielle Unabhängigkeit
Ein Leben zwischen Geldsorgen und Selbstverwirklichung
37°: Arm, abhängig, abgehängt: Frauen und Geld
"Donald Trump – Schicksalsjahre eines Präsidenten": Die Erfolgsgeschichte des Donald Trump
Trumps Rückkehr
Donald Trump
"Putins geheime Waffen (1/2)": Wie stark ist Russland wirklich?
Putins geheime Waffen (1/2)
Putins geheime Waffen (1/2)
"Donald Trump – König im Weißen Haus?": Drama aus dem Oval Office
Trump-Doku
Donald Trump - König im Weißen Haus?
Hazel Brugger hat eine Stromrechnung über 10.000 Euro und will nicht zahlen
Update zum Ärger mit dem Stromanbieter
Ärger mit dem Stromanbieter: Hazel Brugger mit ungewöhnlicher Idee, um "Licht zu Hause" zu haben.
Ein Golden-Globe-Gewinner und ein Oscar-Kandidat: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Neuerscheinungen
"One Battle After Another"
"Lebenslinien: Ricky Harris – Überlebenslustig": Alle Infos zur Reportage
Ein Leben im Rampenlicht
BR/Tellux Film GmbH/Simon Koy)