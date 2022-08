New Work: Sieht so die Zukunft der Arbeit aus?

Die Corona-Krise hat gezeigt, wie flexibel die Arbeitswelt mittlerweile geworden ist. In einigen Berufen lässt sich heute schon von fast überall arbeiten. Im WISO-Beitrag ist zu sehen, was alles möglich ist, um Arbeitnehmern entgegenzukommen.

"Work-Life-Balance" war vor Corona: Innovative Unternehmer setzen immer mehr auf "Work-Life-Blending". Das Modell klingt in der Tat verlockend: Privates und Arbeit verschwimmen so miteinander, dass der Arbeitnehmer größtmögliche Freiheit in der Ausübung seines Berufes hat. Die TV-Journalisten Oliver Koytek und Freya Engels sprechen mit weltreisenden Angestellten, Selbstständigen im Ausland mit Firmensitz in der Heimat und Unternehmen, die versuchen, die Arbeit für alle attraktiver zu machen. Ihre durchaus erhellende Dokumentation "New Work. Die Zukunft der Arbeit" ist nun in der "WISO"-Reihe im Zweiten zu sehen.