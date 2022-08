"Zoros Solo": Kritik zum Film heute in der ARD

"Mein Name ist nicht 'Bitch', du verwechselst mich mit deiner Mutter", erwidert die deutsche Chorleiterin auf die respektlose Anrede des afghanischen Flüchtlingskinds. Eines ist Martin Buskers Langfilmdebüt "Zoros Solo" (2019) glücklicherweise meist nicht: politisch korrekt – was das Werk wohltuend von vielen Filmen, die sich mit der Flüchtlingsthematik beschäftigen, unterscheidet. Die verbalen Gefechte zwischen Andrea Sawatzki, die die mit Vorurteilen beladene Chorleiterin Frau Lehmann verkörpert, und Newcomer Mert Dincer, der den machohaften Flüchtlingsjungen spielt, gehören zweifelsohne zu den Höhepunkten des ambitionierten Films, der etwas holprig zwischen Drama und Komödie hin- und herpendelt. Das Erste zeigt ihn nun zu später Stunde als Free-TV-Premiere.

Es beginnt recht dramatisch: In Zoros schmuddeligem Zimmer unter dem Dach des provisorischen Flüchtlingsheims hängt eine Landkarte, auf der der 13-Jährige den Fluchtweg seiner Familie nachgezeichnet hat. Von Afghanistan über die Türkei und weiter über Griechenland und den Balkan führte der beschwerliche Weg der Familie direkt in das spießige Herz einer schwäbischen Kleinstadt. Doch leider scheiterte Zoros Vater am ungarischen Grenzzaun, wie man in Rückblenden erfährt. Deshalb versucht sein verzweifelter Sohn – der merkwürdigerweise völlig akzentfreies Deutsch spricht -, mit allerhand krummen Geschäften an Geld zu kommen, um seinen Vater irgendwie nachzuholen.