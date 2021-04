Prinz Philip - Beisetzung live im TV: Diese Sender übertragen

Am 9. April 2021 ist Prinz Philip verstorben. Der Ehemann von Queen Elizabeth wird am Samstag, 17. April, beigesetzt. Mehrere deutsche Sender übertragen die Trauerfeier live.

RTL und SAT.1 haben bereits mitgeteilt, dass sie die Trauerfeier am Samstagnachmittag zeigen werden. Möglicherweise kommen noch weitere Sender dazu. Dann erfahren Sie es hier.

Hier finden Sie einen Überblick:

RTL wird die Bestattungszeremonie am Samstag ab 15.00 Uhr live begleiten. Frauke Ludowig und Adelsexperte Michael Begasse ordnen die Geschehnisse ein und schalten live zu den Korrespondent*innen Katharina Delling und Ulrich Uppold nach London und Windsor.

SAT.1 zeigt am Samstag ab 14.30 Uhr ein "Abschied von Prinz Philip - SAT.1 Spezial". Adelsexpertin Vanessa Blumhagen und Moderator Daniel Boschmann führen durch die dreieinhalbstündige Sendung. Entertainer Ross Antony berichtet live aus London. Der gebürtige Brite und glühende Royal-Fan reist mit seinem Mann Paul Reeves extra für die Trauerfeier in die britische Hauptstadt. Außerdem zu Gast in der Sondersendung: die in London lebende Lilly Becker.

Der Nachrichtensender WELT überträgt von 14.30 bis 18 Uhr. Im Studio in Berlin moderiert Tatjana Ohm. Vor Ort in London ist Reporterin Daniela Will.

Prinz Philip war am vergangenen Freitag friedlich eingeschlafen, wie es vonseiten des Buckingham Palastes hieß. Der Herzog, der am 10. Juni 100 Jahre alt geworden wäre, galt als der dienstälteste Ehepartner eines Monarchen oder einer Monarchin in der britischen Geschichte.