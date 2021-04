Daheim in den Bergen – Die Bienenkönigin: Kritik zum ARD-Film

Hoch drob'n auf den Hängen des Allgäu kämpfen sie auch im achten Film der ARD-Freitagsreihe "Daheim in den Bergen" weiter ums Erbe, die Leitner-Söhne Georg und Florian, gespielt von Thomas Unger und Matthi Faust. Noch immer ist nicht klar, ob der Georg seinen Teil vom Bruder kriegt, der sich dem Ansinnen, ein Hotel aus dem Hof zu machen, ausdauernd entzieht. Ob es der neu zugereiste Bruder des verstorbenen Vaters (Christoph M. Ohrt) doch noch zu aller Zufriedenheit richten kann? Und kriegt der Georg endlich seine Marie, die Tochter des Huberbauern und Mutter seines Kindes?

Meinungsschwankend wie ein Grashalm im Wind ist die Marie (Catherine Bode), eine fleißige Käserin, aber eben auch Bedenkenträgerin, die nicht so recht weiß, was sie will. Doch ihre Nachbarin, die todkranke Bienenzüchterin Martha (Gertrud Roll) begleitet sie tapfer in den Tod daheim, während die Bienen weiterleben.

Mal traurig, mal rau geht's zu zwischen den saftigen Allgäuer Matten unter Markus Imbodens Regie. Kaum eine Szene gibt es in "Daheim in den Bergen – Die Bienenkönigin", ohne Kampf und vorübergehenden Streit. Aber am Ende singen alle ein frommes Lied am Urnengrab. Schließlich ist wieder Freitag im Ersten.

Daheim in den Bergen – Die Bienenkönigin – Fr. 16.04. – ARD: 20.15 Uhr