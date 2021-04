Verstehen Sie Spaß: Victoria Swarovski bangt um ihren Hund

In der neuen Ausgabe von "Verstehen Sie Spaß?" muss "Let's Dance"-Moderatorin Victoria Swarovski einiges mitmachen. Denn es geht um ihren geliebten Hund.

Auch in Jahr zwei der Corona-Pandemie gibt es bekanntlich wenig zu lachen. Wie gut, dass sich nun zumindest "Verstehen Sie Spaß?" mit der ersten Folge 2021 aus der Winterpause zurückmeldet. Zu den jüngsten Opfern der SWR-Unterhaltungsshow zählt dabei Victoria Swarovski.

Für die Aufzeichnungen der ersten Ausgabe der RTL-Show "Let's Dance" musste die österreichische Moderatorin ihren geliebten Hundewelpen im Hotelzimmer lassen. Damit der pelzige Vierbeiner nicht ganz vereinsamt, stellte ihm die 27-Jährige ihre Schwester Paulina als Hundesitterin zur Seite. Dumm nur, dass Paulina gleichzeitig als Lockvogel für "Verstehen Sie Spaß?" engagiert war.

Als Swarovski nach den Aufzeichnungen zurückkehrte, war Winnie, ihr geliebter Schoßhund verschwunden. Und nicht nur das: Im Hotelzimmer nebenan hatte der Hund ein heilloses Chaos angerichtet und unter anderem einen Teppich zerfetzt. Doch nicht nur das: Der Übeltäter selbst steckte scheinbar in einem Lüftungsschacht fest. Während Swarovski mit den Tränen kämpfte, musste Winnie mit einem Spezialsauger befreit werden.

Wie die Geschichte ausgeht und ob bei Victoria Swarovski am Ende doch noch der Groschen fällt, das zeigen das Erste, ORF und SRF am kommenden Samstag, 17. April, um 20.15 Uhr live. In den Bavaria Studios in München empfängt Gastgeber Guido Cantz dabei nicht nur Swarovski, sondern viele weitere Stars, darunter Sonja Zietlow, Horst Lichter, Jürgen Vogel und Martin Reinl. Sarah Lombardi und Luca Hänni versprechen zudem eine Duett-Premiere.