"Prominent getrennt": RTL steckt acht ehemalige Paare in eine Villa

Der Sender RTL setzt einmal mehr auf Promipaare. Diese sind in einer neuen Show allerdings nicht mehr ein Herz und eine Seele: In "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" müssen ehemalige Liebespärchen als Team zusammenarbeiten. Am Ende winken 100.000 Euro Preisgeld. Konflikte scheinen vorprogrammiert: Insgesamt werden acht Ex-Promipaare teilnehmen und laut Sender "an ihre emotionalen Grenzen" und "weit darüber hinaus" geraten.