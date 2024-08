RTL-Dschungelcamp der Legenden: Die Promis und weitere Infos

Nur noch rund einen Monat, dann beginnt in Südafrika "Der Showdown der Dschungel-Legenden". Mit der Spezial-Staffel und 13 Ex-Dschungelcampern feiert RTL 20 Jahre 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!'. Nun hat der Sender genauere Details zur Jubiläums-Ausgabe bekannt gegeben.

20 Jahre wurde der RTL-Hit "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" in diesem Jahr alt. Zum feierlichen Anlass lässt der Kölner Sender auf die Jubiläumsstaffel zum Jahresbeginn eine Sommer-Staffel folgen. Nun ist auch bekannt, wann das Sommer-Dschungelcamp starten wird.

Sommer-Dschungelcamp: Das sind die neuen Regeln in der RTL-Show

"Packt schon mal eure sieben Sachen und sucht euch jemanden, der in der Zeit eure Blumen gießen kann", heißt es in einem RTL-Post bei Instagram. "Ab dem 15.08. läuft 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Der Showdown der Dschungel-Legenden' auf RTL+ und ab dem 16.08. bei RTL." Offenbar sind die Folgen also einen Tag vor der linearen TV-Ausstrahlung beim Streamingdienst der RTL-Gruppe zu sehen. Insgesamt sind 17 Folgen geplant.