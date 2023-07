"Schachnovelle": TV-Kritik zur Verfilmung der Novelle von Stefan Zweig

Darum geht es in "Schachnovelle"

Die Handlung spielt sich in Österreich im Jahr 1938 ab: Masucci verkörpert den Wiener Anwalt Dr. Josef Bartok, der zusammen mit seiner Frau Anna (Birgit Minichmayr) kurz nach dem sogenannten "Anschluss" Österreichs vor den Nazis auf einem Passagierdampfer in die USA flieht. An Bord des Schiffes erinnert er sich an die dramatischen Monate vor seiner Abreise: Weil er angeblich über die Zugangsdaten zu Konten im Ausland verfügt, wird Bartok vom Gestapo-Leiter Böhm (Albrecht Schuch) wochenlang gefangengehalten und gequält. Als es ihm gelingt, ein Schachlehrbuch in seine Zelle zu schmuggeln, schöpft er neuen Lebensmut.