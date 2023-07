"The Hunt": TV-Kritik zur Free-TV-Premiere bei RTL

Ein Film, in dem liberale US-Amerikaner Jagd auf Trump-Anhänger machen? Als vor vier Jahren der erste Trailer zu "The Hunt" veröffentlicht wurde, war der Aufschrei groß in den USA, sogar der ehemalige Präsident Donald Trump mischte sich twitternd in die Debatte ein. Gesehen hatte den Film damals freilich noch niemand. Nachdem Anfang August 2019 dann bei zwei Anschlägen in den USA Dutzende Menschen starben, wurde der Start des Films verschoben. Dann kam die Corona-Pandemie, und eine Kino-Auswertung wurde endgültig abgesagt. Da steckt also Brisanz drin. Nach der digitalen Veröffentlichung ist "The Hunt" nun zum ersten Mal im Free-TV zu sehen.