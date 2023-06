"Halbpension mit Schmitz XXL": Infos zur Impro-Comedy-Show mit Ralf Schmitz

Schnell und wendig – so kennen und lieben ihn seine Fans. Der Comedian Ralf Schmitz (48) ist aus dem deutschen Showfernsehen nicht mehr wegzudenken. Seine Spezialität: improvisierte Bühnenshows. Denn auch ohne Drehbuch erntet der vielseitige Schauspieler für seinen spontanen Einfälle zahlreiche Lacher. Das zeigte er einmal mehr im Herbst 2021, als er seine Show "Halbpension mit Schmitz" (SAT.1) an den Start brachte.

Nach den ersten Ausgaben, die einen stabilen Marktanteil von rund vier Prozent erreichten, geht die Impro-Comedy-Show nun in die Verlängerung: Vier neue, zwei- statt einstündige Folgen sind erstmals zur Primetime zu sehen. Während SAT.1 mit einem neuen Sendeplatz aufwartet, bleibt die Stammbesetzung mit Janine Kunze, Lisa Feller, Kathrin Osterode, Simon Pearce und Schmitz bestehen. Das Geschehen auf der Bühne bei "Halbpension mit Schmitz XXL" (zu streamen bei Joyn ) lenkt auch in Zukunft Spielleiter Pierre M. Krause. Er flüstert den Protagonisten abstruse Anweisungen ins Ohr und stellt das Können der Comedians mit kuriosen Aufgaben auf die Probe.

Die weiteren drei Folgen stehen jeweils unter einem anderen Motto: Am Freitag, 7. Juli, wird die Halbpension kurzerhand zum Laufsteg. Stargast der Modenschau ist Martin Klempnow. Eine Woche später finden sich die Gäste in einer Spielhölle wieder. Unter dem Motto "Viva Las Vegas!" kreiert Schmitz für seine Fans und Mitspieler ein Spieleparadies, in dem Tom Beck als Elvis-Imitator herhalten muss. Am Freitag, 21. Juli, läuten die Hochzeitsglocken – für Evelyn Burdecki und Bräutigam Bastian Bielendorfer. Hätte der Gastgeber nur den Termin nicht verpasst ...