"Wolfsland – Das Kind vom Finstertor": TV-Kritik zum achten Fall von Götz Schubert und Yvonne Catterfeld

Der achte Fall von Burkhard "Butsch" Schulz ( Götz Schubert ) und Viola Delbrück ( Yvonne Catterfeld ) erinnert an das Schicksal von Kaspar Hauser. Das Duo findet einen verstörten Jungen im Kofferraum eines Autos auf, dessen Besitzer kurz zuvor ermordet wurde. Wer mag der Junge sein, der nicht spricht und keine Angehörigen hat?

Nachdem sie im vorherigen Fall, "Kein Entkommen" (2020, Wiederholung am 22. Juni) gerade noch aus dem tiefen Kessel einer alten Hefefabrik entweichen konnten, finden Burkhard "Butsch" Schulz (Götz Schubert) und Viola Delbrück (YvonneCatterfeld) in der achten "Wolfsland"-Episode, "Das Kind vom Finstertor" (Erstsendung 2020), im Kofferraum eines Autos einen Jungen (Louis Christiansen) vor, der nicht sprechen will. Ein unheimlicher Fall, der bis zum Schluss packend bleibt.